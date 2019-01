Stiri pe aceeasi tema

- Rusia considera inacceptabil ca Statele Unite sa ceara Moscovei sa distruga sistemul de rachete de croaziera de tip 9M729, despre care Washingtonul susține ca incalca prevederile tratatului din perioada Razboiului Rece, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Rusia a propus organizarea unei…

- Reprezentantul SUA la Conferinta pentru Dezarmare de la Geneva a cerut luni Rusiei sa-si distruga rachetele de croaziera SSC-8 (Novator 9M729 in varianta rusa, n. red.), atragand atentia din nou ca acestea incalca Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat in 1987 de catre presedintele…

- Reunificarea Taiwanului la China continentala, care figureaza în fruntea prioritatilor Armatei populare de eliberare, reprezinta amenintarea militara cea mai îngrijoratoare a Beijingului pentru Statele Unite, potrivit unui raport american dat publicitatii marti, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca Statele Unite il susțin pe sud-coreeanul Kim Jong Yang la alegerile pentru președinția Interpol, Washingtonul poziționandu-se astfel impotriva candidatului Rusiei, Alexander Prokopchuk, informeaza publicația The Hill, potrivit Mediafax.

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Aliatii NATO nu vor amplasa mai multe arme nucleare in Europa ca raspuns la ceea ce Occidentul numeste o incalcare de catre Rusia a unui acord nuclear din care Washingtonul se va retrage, a anuntat Jens Stoltenberg, secretarul general al aliantei, scrie Reuters preluata de Agerpres.„Nu prevad…