- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat vineri Germania ca ar putea pierde accesul la informații secrete din SUA în cazul în care utilizeaza tehnologia Huawei pentru rețelele 5G, informeaza agenția de știri Reuters preluata de Mediafax.Aflat într-un turneu european,…

- Jens Ploetner, director politic in Ministerul de Externe de la Berlin, intentiona sa discute cu ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, si cu alti oficiali, a precizat sursa respectiva.Regatul Unit, Franta si Germania, semnatare ale acordului din 2015 cu Iranul, alaturi…

- Desfasurarile militare ale Statelor Unite vizeaza "recurgerea la descurajare" contra Iranului, si "nu razboiul", a afirmat marti seful Pentagonului, Patrick Shanahan, citat de AFP potrivit Agerpres. "Principala noastra preocupare in acest moment este de a evita orice calcul prost iranian. Nu…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi în cadrul reuniunii cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla la Washington pentru discuții comerciale, ca acordul cu China se apropie foarte mult și ca ar putea fi încheiat în aproximativ patru saptamâni, relataeza Mediafax…

- Preturile petrolului au urcat luni la cele mai ridicate niveluri din 2019, dupa semnale pozitive din economia mondiala si oferta mai scazuta, care au facut ca ambele contracte de referinta, Brent si WTI, sa inregistreze cele mai mari cresteri trimestriale din ultimii aproape zece ani, transmite Reuters. Pretul…

- Germania a lansat licitatia pentru construirea unei retele ultra-rapide de 5G in contextul in care consecintele conflictului transatlantic se rasfrang asupra preocuparilor legate de securitate in jurul producatorului chinez de echipamente de telecomunicatii – Huawei, acuzat de un sprijin activ adus…

- Departamentul de Stat din Statele Unite a anunțat vineri ca un fost ofițer al Agenției de Informații a Apararii a pledat vinovat în urma acuzațiilor de tentativa de spionaj în favoarea Chinei, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Ofițerul Ron Rockwell Hansen este acuzat ca a încercat…

- Compania chineza Huawei a intentat, joi, un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala, transmite Reuters. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas,…