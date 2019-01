Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Statele Unite a somat, joi, Iranul sa sisteze toate activitatile balistice si spatiale, amenintand cu noi sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa limiteze dezvoltarea rachetelor balistice iraniene, care, potrivit Statelor Unite, constituie un pericol pentru Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, transmite AFP. 'Este clar ca activitatile…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa limiteze dezvoltarea rachetelor balistice iraniene, care, potrivit Statelor Unite, constituie un pericol pentru Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Este…

- Iranul va continua testele cu rachete pentru a construi capabilitatile de aparare si descurajare, a declarat un purtator de cuvant al armatei iraniene, dupa unele afirmatii ale unor responsabili americani potrivit carora Teheranul a efectuat un nou test cu racheta, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Secretarul…

- Iranul a continuat sa puna in aplicare principalele restricții nucleare stabilite de tratatul nuclear din 2015 cu marile puteri, in condițiile in care Statele Unite au reimpus sancțiunile impotriva Teheranului, a aratat luni un raport al agentiei de supraveghere atomica a ONU, relateaza Reuters.

- Iranul a continuat sa puna in aplicare principalele restrictii nucleare stabilite de tratatul nuclear din 2015 cu marile puteri, in conditiile in care Statele Unite au reimpus sanctiunile impotriva Teheranului, a aratat luni un raport al agentiei de supraveghere atomica a ONU, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a deturnat un mesaj emblematic al celebrului serial „Game of Thrones“ („Urzeala Tronurilor“) pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor la adresa Teheranului, ridicate in urma acordului international din 2015 ce vizeaza dosarul nuclear…

- Iranul a inceput productia avionului de lupta Kowsar, conceput intern, pentru a fi folosit de fortele sale aeriene, a relatat televiziunea de stat, in contextul amplificarii tensiunilor cu SUA dupa ce Washingtonul a reintrodus sanctiuni asupra Teheranului, relateaza Reuters. "In curand,…