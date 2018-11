Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti numirea fostului general John Abizaid in functia de ambasador al Arabiei Saudite, pozitie pana acum vacanta in Administratia Trump, informeaza miercuri AFP. John Abizaid, 67 de ani, este fostul comandant al fortelor americane in Orientul Mijlociu. Acest…

- "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui mai intai sa-si achite contributia corecta fata de NATO, pe care Statele Unite o subventioneaza foarte mult", a scris Trump pe Twitter de indata ce a ajuns in Franta unde se va intalni cu Macron. Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a deturnat un mesaj emblematic al celebrului serial „Game of Thrones“ („Urzeala Tronurilor“) pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor la adresa Teheranului, ridicate in urma acordului international din 2015 ce vizeaza dosarul nuclear…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, bulgarul Nickolay Mladenov, a avertizat joi Consiliul de Securitate in legatura cu riscul unui nou conflict 'devastator' in Fasia Gaza, in cadrul unei reuniuni marcate de critici israeliene impotriva unui israelian, a palestinienilor si Boliviei, informeaza…

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse preluata de Agerpres. Administratia…

- Berlin, 4 sep /Agerpres/ - Iranul a renuntat la intentia de a aduce 300 de milioane de euro in numerar din Germania, au afirmat marti surse ale agentiei DPA. Ziarul Sueddeutsche Zeitung si televiziunile NDR si WDR au fost primele care au relatat despre aceasta evolutie, mentioneaza agentia.…