- Statele Unite studiaza posibilitatea de a sanctiona Rusia pentru sprijinul acordat presedintelui venezuelan Nicolas Maduro, caruia Washingtonul nu ii mai recunoaste legitimitatea, a afirmat miercuri un oficial american cu rang inalt, citat de AFP potrivit Agerpres. Adminstratia Donald Trump…

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- Discutiile in curs la Oslo dintre reprezentantii presedintelui venezuelan Nicolas Maduro si delegatii rivalului sau Juan Guaido, sprijinit de Statele Unite, trebuie sa se concentreze numai asupra plecarii liderului socialist, a afirmat marti diplomatia americana, relateaza AFP. "Luam act…

- Ministrul venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, a facut apel Statelor Unite sa aleaga dialogul și sa puna capat "amenințarii militare" împotriva țarii sale, relateaza Medifafax, citând site-ul agenției Dpa. "Nu vrem un razboi în Venezuela, ne pregatim pentru…

- Criza din Venezuela suscita noi tensiuni inclusiv intre Statele Unite și Rusia. Washingtonul il susține cu tarie pe Juan Guaido, recunoscandu-l președinte interimar al Venezuelei, urmat de aproape 50 de state ale lumii, in marea lor majoritate state latino-americane. Rusia continua sa-l susțina pe Nicolas…

- 'Rugaciunile noastre insotesc poporul din Venezuela in lupta sa dreapta pentru libertate', a afirmat Donald Trump intr-o declaratie facuta in gradinile de la Casa Alba cu ocazia 'Zilei nationale a rugaciunii'. 'Reprimarea brutala a poporului venezuelean trebuie sa inceteze si trebuie sa inceteze…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.