- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire care a avut loc in ianuarie, in Seychelles, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre Administratia Trump si Kremlin.…

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP. "Lansam un apel tuturor partilor, in special Statelor…

- Statele Unite au stabilit ca fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a fost asasinat de regim cu agent VX, o substanta neurotoxica, a anuntat Departamentul de Stat, iar Washingtonul a impus Phenianului noi sanctiuni economice, scrie digi24.ro.

- Statele Unite ale Americii vor sa vanda Ucrainei rachete antitanc, arme care ar putea fi folosite in lupta impotriva separatistilor sustinuti de rusi. Anunțul a fost facut de Departamentul de Stat al SUA, care a aprobat tranzacția.

- Departamentul de Stat american a aprobat oficial joi vanzarea catre Ucraina a unor rachete antitanc care includ sistemul avansat Javelin, confirmand o decizie ce risca serios sa irite Moscova, adversara a Kievului, relateaza AFP. Potrivit agentiei federale insarcinate cu contractele militare,…

- Statele Unite au infiintat aproximativ 20 de baze militare in teritoriile controlate de kurzi in Siria, a declarat joi intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, Aleksandr Venediktov, consilierul pentru securitatea internationala al secretarului Consiliului Securitatii Rusiei, organism…

- California reprezinta varful de lance al inovatiei din Statele Unite ale Americii, iar acest lucru a iesit din nou in evidenta dupa ce Departamentul pentru Vehiculele cu Motor (DMV) a aprobat o lege prin care toti marii jucatori din industria emergenta a masinilor autonome isi pot testa modelele chiar…

- Sergiu Anton, directorul general al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), declara intr-un document transmis luni seara, 26 februarie, catre HotNews.ro ca, CSR are "un acord exclusiv de colaborare, la care s-a aderat in vara anului 2017, parteneriat ce vizeaza Programul C4I al Fortelor…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters.

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Ministerul Industriei și Comerțului din Federația Rusa considera ca reorientarea produselor rusești de metalurgie feroasa din SUA catre alte piețe va fi extrem de dificila pentru exportatorii ruși, transmite TASS. Anterior, Departamentul de Comerț al Statelor Unite a propus unele masuri restrictive…

- MApN urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sistemul HIMARS. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut, sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul…

- Atacurile aeriene si chimice impotriva civililor din Siria "trebuie sa inceteze imediat", a declarat joi Departamentul de Stat al SUA, acuzand regimul condus de Bashar Al-Assad, dar si aliatul rus al acestuia, transmite AFP. "Statele Unite sunt extrem de preocupate de escaladarea violentei…

- Ministrul Afacerilor Externe din Siria a declarat ca a sesizat ONU, cerand condamnarea actiunilor americane la nivel international. El a descris atacul ca „o crima de razboi si o crima impotriva umanitatii” si a precizat ca SUA sustin terorismul. Si Rusia a reactionat. "Incidentul arata…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Statele Unite au aprobat vanzarea a 200 de rachete de atac si de aparare Finlandei, tara care nu este membra NATO, situata la granita cu Rusia, pentru suma de peste 700 de milioane de dolari, a anuntat Departamentul de Stat, citat de Agerpres.

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Statele Unite au prelungit un statut protejat pentru aproximativ 7.000 de sirieni care se gasesc pe teritoriul american si care scapa astfel de riscul de a fi trimisi în Siria, a anuntat miercuri Departamentul pentru Securitate Interna (Department of Homeland Security, DHS), transmite AFP. "Dupa…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Statele Unite au trimis 60 de milioane de dolari agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), pentru ca aceasta sa poata continua sa opereze, dar au retinut plata altor 65 de milioane, a declarat marti un oficial al Departamentului de Stat, citat de AFP. "Trebuie revazute…

- Coreea de Nord a criticat luni Statele Unite pe motiv ca afecteaza dezghetarea relatiilor inter-coreene, din moment ce Washingtonul promite noi sanctiuni si presiuni aplicate regimului de la Phenian pana cand acesta nu va renunta la programele balistice si nucleare, relateaza agentia Yonhap.

- Televiziunea Al Jazeera a difuzat, duminica, un filmulet cu un membru al familiei regale din Qatar, care afirma ca este retinut impotriva vointei sale in Emiratele Arabe Unite, relateaza News.ro. "Ma tem ca mi s-ar putea intampla ceva ce i s-ar imputa apoi Qatarului. Acum sunt la Abu Dhabi, unde am…

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al SUA a anuntat luni ca pune capat statutului special de care beneficiaza peste 200.000 de cetateni din El Salvador rezidenti in Statele Unite, si care a impiedicat expulzarea acestora, transmit AFP si Reuters. Acest statut de protectie temporara (TPS)…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- SUA impun sanctiuni impotriva a cinci companii implicate in dezvoltarea programului balistic iranian. "Aceste sanctiuni vizeaza entitati cheie implicate in dezvoltarea programului balistic al Iranului, pe care regimul de la Teheran il considera prioritar in fata bunastarii economice a poporului iranian",…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul rus de externe acuza Statele Unite de interferenta electorala pentru ca SUA au criticat decizia Rusiei de a-i interzice liderului opozitiei, Alexei Navalny, sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, noteaza Moscow Times.

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- Cresterea numarului de utilizatori de telefoane mobile in Statele Unite, in special din randul copiilor, a determinat Departamentul de Sanatate Publica din California (California Department of Public Health - CDPH) sa publice pe site-ul sau un indrumar adresat persoanelor si

- Ministerul Apararii din Statele Unite a salutat succesele obținute de forțele afgane pe câmpul de lupta și a cerut insurgenților talibani sa aleaga „pacea și legitimitatea politica”, negociind o soluție de împacare cu guvernul de la Kabul. Aprecierile se regasesc…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- Statele Unite nu observa nicio retragere semnificativa a efectivelor militare ruse din Siria, in pofida anuntului in acest sens facut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Departamentul american al Apararii, exprimand scepticism privind anuntul Moscovei.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. "Nu va avea loc nicio intalnire cu vicepresedintele…