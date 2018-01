Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a anuntat, vineri, ca va examina cea de-a treia versiune a decretului antiimigratie al presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP. Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane…

- Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane de catre cetateni din sapte tari, si anume Yemenul, Siria, Libia, Iranul, Somalia, Coreea de Nord si Ciad. In mod punitiv, noul decret suspenda, de asemenea, intrarea…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Ministerul american al Apararii vrea sa diversifice arsenalul nuclear al Statelor Unite. Astfel, americanii ar urma sa dispuna de "mini-arme nucleare" pe care se le poata folosi in caz de conflict fara a produce insa pagube colaterale de proportii. Desi intr-un document al Pentagonului se…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Misiunile consulare americane in Turcia vor reincepe sa elibereze vize, in urma unei suspendari temporare provocate de arestarea unui angajat consular, a anuntat joi Ambasada americana la Ankara, scrie AFP, conform news.ro.Turcia a ”dat asigurari la nivel inalt” Statelor Unite in acest sens,…

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…

- Coreea de Nord a criticat, vineri, noua strategie de securitate nationala a Statelor Unite, amenintand Washingtonul ca va regreta politica beligeranta fata de Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Intr-un mesaj postat pe un cont al SI de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, organizatia Stat Islamic a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Relatiile cu Statele Unite, agenda de reforme si crizele din Coreea de Nord, Siria sau Yemen au marcat primul an al lui Antonio Guterres in fruntea Organizatiei Natiunilor Unite. Diplomatul portughez si-a preluat mandatul in ianuarie, beneficiind de un sprijin practic unanim si venind cu un aer de schimbare,…

- Negociatorul sef al Statelor Unite pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, a declarat vineri ca Washingtonul ar trebui sa apeleze la diplomatia directa in raport cu Phenianul, pe langa sanctiunile impuse pentru programele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii.

- Organizatia terorista Stat Islamic a amenintat, joi, ca va comite atacuri pe teritoriul Statelor Unite ca raspuns la decizia Administratiei Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. Anuntul a fost facut prin intermediul…

- Kremlinul a salutat miercuri schimbarea de ton 'constructiva' a Statelor Unite cu privire la Coreea de Nord dupa ce Washingtonul a anuntat cu o zi inainte ca este gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul fara conditii prealabile, relateaza AFP. 'Putem vedea ca astfel de declaratii constructive…

- Al doilea atac terorist petrecut la New York in ultima luna si jumatate i-a dat prilejul presedintelui Statelor Unite sa isi promoveze initiativa de a limita migratia Luni dimineata, in jurul orei 7.30 (14.30 ora Romaniei) un barbat in varsta de 27 de ani din Bangladesh a incercat sa se arunce…

- Subliniind ca barbatul arestat in acest caz a ajuns in SUA grație unui sistem de "migrații in lanț", liderul de la Casa Alba a apreciat ca acest lucru este "incompatibil cu securitatea naționala". "Migrațiile in lanț", termen popular in randul conservatorilor anti-imigrație, desemneaza cazurile imigranților…

- De cand Netflix a inceput sa se extinda in afara Statelor Unite ale Americii, au existat mereu discuții privind conținutul pe care utilizatorii altor țari il au disponibil pe platforma, comparativ cu utilizatorii americani. In 2016, Netflix a devenit disponibil in intreaga lume, exceptand China, Crimeea,…

- Curtea Suprema a SUA a autorizat aplicarea in totalitate a ordinului executiv in domeniul migratiei emis de Donald Trump, o victorie pentru presedintele american care a aparat aceasta masura controversata in numele luptei impotriva terorismului. Decretul, in cea de-a treia versiune, a facut…

- Masurile antiimigrație ale administrației Trump au fost menținute de Curtea Suprema. Potrivit actului normativ, masurile vizeaza șase țari predominant musulmane dar și Coreea de Nord și oficiali ai Venezuelei. Curtea Suprema a Statelor Unite a dat unda verde aplicarii masurilor antiimigrație anunțate…

- Curtea Suprema din SUA i-a dat dreptate lui Donald Trump și a decis ca hotararea președintelui de a interzice calatoria cetațenilor din șase țari musulmane in Statele Unite este legala și poate fi pusa in aplicare imediat, scrie Reuters. Instanța, formata din noua membri, a admis cererea administrației…

- Limba romana este mai ușor de invațat decat germana, conform unui studiu efectuat de specialiștii de la Foreign Service Institute (FSI) din SUA. Limba romana este mai ușor de invațat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invața mai repede sa se exprime in limba rusa…

- Racheta, pe care a testat-o Coreea de Nord acum citeva zile ar fi putut ajunge chiar in inima Statelor Unite ale Americii. Informațiile au fost confirmate de experții americani și sud-coreeni. In opinia lor, proiectilul ar fi putut zbura mai mult de 13 mii kilometri, iar lansat la un anumit unghi, ar…

- In 4 decembrie, Tillerson se va afla la Bruxelles, unde se va intalni cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg si va participa la reuniunrea ministrilor de Externe din statele NATO, in 5 - 6 decembrie.La Bruxelles, oficialul american se va intalni si cu oficiali belgieni, dar si cu…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban,…

- Rusia a respins joi apelul Statelor Unite de a-si taia legaturile comerciale si diplomatice cu Coreea de Nord, dupa ultimul tir de racheta, chemand la negocieri si acuzand Washingtonul ca vrea sa "provoace" Phenianul, potrivit Le Soir . "Opinia noastra este negativa: am subliniat de mai multe ori ca…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Rusia a respins joi solicitarea Statelor Unite de rupere a legaturilor comerciale si diplomatice cu Coreea de Nord, dupa cel mai recent tir de racheta balistica, acuzand Washingtonul ca vrea sa "provoace" Phenianul, scrie AFP.

- Radu Tudor a dezvaluit pe blog-ul personal o serie de motive pentru care a izbucnit scandalul dintre Departamentul de Stat al Statelor Unite și Coaliție, in urma anunțului facut de americani in privința legilor justiției."1.Presedintele PNL Ludovic Orban a fost saptamana trecuta in SUA. El…

- Liderul Partidului Romania Unita, Bogdan Diaconu, vine cu o reactie dura dupa comunicatul remis recent de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Diaconu sustine ca mesajul transmis de americani nu este nimic altceva decat "o lipsa de respect fața de poporul roman și un atac la suveranitatea și…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a analizat marți dimineața comunicatul transmis luni seara de Departamentul de Stat SUA pe marginea modificarii legilor justiției. „Departamentul de stat al Statelor Unite se exprima cum și cat i se permite. Se exprima, repet, cum și cat i se permite…Am citit și…

- Florin Iordache, presedintele comisiei care se ocupa de modificarea Legilor Justitiei, nu este ingrijorat de mesajul transmis de Departamentul de Stat al Statelor Unite. El spune ca, de fapt, mesajul s-ar referi la proiectul propus de Ministerul Justitiei, nu la cel care se afla acum in dezbatere. Mai…

- Motiunea depusa de administratia Trump impotriva hotararilor mai multor tribunale de prima instanta care au suspendat aplicarea noului text este ”partial acordata, partial respinsa”, scrie Curtea de Apel al celui de-al Noualea District.Decretul este mentinut in parte in cazul ”strainilor…

- Presedintele american Donald Trump, care a discutat cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in cursul summitului APEC din Vietnam, a declarat ca liderul de la Moscova i-a spus ca "nu s-a amestecat" in scrutinul prezidential din SUA, potrivit site-ului postului France 24. Donald Trump a fost…

- Daphne Caruana Galizia, jurnalista care a denuntat coruptia accentuata din statul maltez si l-a acuzat pe premierul Joseph Muscat de comiterea unor infractiuni, a fost omorata, pe 16 octombrie, in urma exploziei masinii in care se afla. In acest context, Parlamentul UE a exprimat preocupare…

- Rex Tillerson a mentionat la finalul lunii septembrie, in Beijing, ca Washingtonul vrea sa vada daca Phenianul este interesat de inceperea unui dialog.Afirmatiile lui Tillerson au fost facute cu ocazia unei vizite pe care secretarul american de Stat a efectuat-o in China. Citeste…