Stiri pe aceeasi tema

- ''In aceasta dupa-amiaza, un kamikaze s-a detonat in interiorul unui centru de inregistrare a documentelor de identitate electronice. Fortele de securitate sunt in zona pentru a salva personalul", a declarat, la randul sau,un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, Ataullah Khogyani,…

- Casa Alba nu a exclus, duminica, o posibila intalnire intre presedintele Donald Trump si omologul sau iranian Hassan Rohani, chiar daca Washingtonul a acuzat Iranul ca se afla in spatele atacurilor cu drone impotriva unor unitati majore producatoare de petrol din Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a promis miercuri, la marcarea a 18 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001, sa intensifice lupta impotriva talibanilor in Afganistan, la cateva zile dupa anularea unei intalniri cu acestia in vederea incheierii unui acord de pace, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a promis miercuri, la marcarea a 18 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001, sa intensifice lupta impotriva talibanilor in Afganistan, la cateva zile dupa anularea unei intalniri cu acestia in vederea incheierii unui acord de pace, relateaza AFP.

- Președintele Trump a anunțat sambata nu doar contramandarea intalnirii pe sol american intre talibani, guvernul afgan și partea americana, ci și suspendarea tuturor negocierilor de pace in derulare in ultima luna cu talibanii. Statele Unite se aflau de aproape o luna de zile in contact cu acest grup…

- Administratia Ashraf Ghani a transmis duminica, intr-un comunicat citat de Reuters, ca adevarata pace in Afganistan va fi posibila cand talibanii vor inceta violentele si vor avea discutii directe cu Guvernul, potrivit NEWS.ro. Presedintele american Donald Trump a anuntat sambata seara, pe…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti dupa intrevederea de la Casa Alba cu presedintele SUA Donald Trump ca liderul american și-a exprimat „sprijinul clar” pentru lupta impotriva corupției in Romania.„Am remarcat reiterarea sprijinului clar al presedintelui Trump pentru eforturile mele…

- Deocamdata, nicio grupare nu a revendicat responsabilitatea pentru cele 10 bombe lansate, insa atat Statul Islamic (SI), cat si militantii talibani opereaza in aceasta zona.Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat atacul cu bomba care a avut loc sambata noaptea la o nunta in capitala afgana…