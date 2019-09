Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a aratat revoltat, miercuri, fața de o procedura de demitere lansata împotriva sa de catre opoziția democrata pentru ca i-a cerut președintelui ucrainean sa ancheteze asupra rivalului sau politic Joe Biden, relateaza AFP.„O destituire pentru asta? E o gluma!”,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie în mod unilateral daca Statele Unite nu înființeaza o „zona de securitate” în nord-estul Siriei,…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Autoritatile din Statele Unite le-au acordat, joi, vize de calatorie presedintelui Iranului, Hassan Rouhani, si ministrului iranian de Externe, Mohammed Javad Zarif, pentru a se putea deplasa la reuniunea Adunarii Generale ONU, in New York, relateaza agentia Reuters si cotidianul Le Figaro, potrivit…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani nu a prevazut sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump in marja sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, a anuntat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, citat de AFP. ''Noi nu am prevazut aceasta intalnire si nu cred…

- "Presedintele a spus clar, este pregatit sa se intalneasca fara conditii prealabile, dar ne mentinem campania de presiune maxima", a declarat Steven Mnuchin intr-o conferinta de presa."Bineinteles", a adaugat secretarul de stat Mike Pompeo, intrebat in legatura cu posibilitatea unei intalniri…

- NATO va continua sa sprijine fortele afgane, a promis secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa discutii avute marti cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si pe fondul eforturilor sustinute ale SUA de a ajunge la un acord de pace cu talibanii, informeaza dpa. Statele Unite si talibanii…