Washington: Schimb de focuri la intrarea in sediul agentiei de informatii NSA, trei raniti

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Scenele s-au petrecut la un punct de trecere a frontierei. In imagini, apar 4 barbati apropiindu-se de linia de demarcatie si salutandu-se destul de calduros. Apoi, cate unul din fiecare parte trece pe teritoriul celeilalte tari. Potrivit Serviciilor de Informatii ale Estoniei, Rusia a eliberat un…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a cerut…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Un turist român a fost ranit duminica la New York, în apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în incident fiind raniti înca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator,…

- Trei oameni au fost omorați, iar cel putin zece au fost raniți intr-un schimb de focuri la granița dintre India și Pakistan. Printre victime este si un adolescent. Ambele parți se acuza reciproc de deschiderea focului.

- Politia din Myanmar a deschis focul marti seara in vestul tarii asupra unei multimi de nationalisti budisti furiosi, omorand sapte manifestanti, intr-o regiune unde s-au inregistrat violentele impotriva minoritatii musulmane rohingya care au facut mii de morti si sute de

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- Atacul armat s-a soldat cu trei morti si un ranit si a vizat un bloc de locuinte din zona respectiva a statului New York, a informat seful politiei din comitatul Ulster. Potrivit publicatiei Daily Freeman, atacul a fost descris ca fiind un atac de tipul "crima-sinucidere". Mai multe…

- In noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Carmen Dan a vrut sa-și dea demisia din funcția de ministru de Interne, din cauza scandalului produs de polițistul-pedofil! Zvonul care a circulat in ultimul timp a fost confirmat de Victor Ponta, care a anunțat ca foștii sai colegi din PSD i-au facut aceste confesiuni.Ponta a punctat și lipsa…

- Trump Tower, practic sediul de campanie pentru gruparea lui Donald Trump, și unul din locurile preferate ale președintelui SUA atunci cand se afla in New York, a fost afect de un incendiu care a cuprins acoperișul cladirii. Incendiul a izbucnit in jurul orei 14.00, ora Romaniei, și…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Panica în Washington în urma unor împușcaturi auzite în apropierea unei stații de metrou din nord-vestul capitalei SUA. Poliția cauta un barbat de 40 de ani, afro-american, îmbracat în haine negre, despre care se crede ca ar avea legatura cu acest…

- Imagini desprinse parca dintr-un razboi au fost surprinse in Cuba. 22 de oameni au fost raniti in urma unei explozii provocate de focuri de artificii. Printre victime sunt copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani.

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei se indreptau catre serviciu. Printre victime se numara si niste femei care treceau cu masina pe langa locul atacului. Conforn Reuters, Statul Islamic a revendicat atacul prin agentia de sa de presa, Amaq. Numarul…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- Masina, din categoria 4x4, de culoare alba, nu a oprit la un semafor si a intrat intr-un grup de oameni, facand mai multe victime. Grupul de oameni se afla intr-o statie de tramvai. Poliția l-a arestat pe infractor și in momentul de fața il interogheaza. In urma incidentului, 16 persoane au…

- Politia australiana a arestat un sofer dupa ce acesta a intrat cu masina in multime, la Melbourne, relateaza BBC News.Masina ”a intrat in coliziune cu un numar de pietoni” pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria. Citește…

- Noua raniți in Germania intr-un accident in care a fost implicat un autorcar romanesc și un alt autovehicul. Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada din Metten (Straubing, landul…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru „divulgarea de informatii privind securitatea nationala”, dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei),…

- Un numar de 11 persoane au fost ranite ieri, in urma producerii a doua accidente rutiere cauzate de neadaptarea vitezei la condițiile de drum și a vitezei in curba, informeaza IPJ Maramureș. A ajuns cu mașina in albia raului Valea Romana Un baimarean de 29 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de…

- Soția directorului Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri, fost consilier județean PNL Adrian Pascuța, mama a trei copii, este cautata de polițiștii din Timiș, dupa ce a disparut de acasa in urma cu trei zile. Loredana – Sofia Pascuța are 35 de ani.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Un nou incident a fost inregistrat la metrou, o femeie sesizand politistii ca a fost amenintata de o necunoscuta. Anchetatorii cer cetatenilor sa ii ajute la depistarea femeii. Ultimele informatii arata ca a fost gasita o femeie care are semnalmentele celei cautate, dar se fac cercetari,…

- Angajati ai serviciilor slovene de informatii au intrat in greva si revendica mariri de salarii si conditii mai bune de munca. Potrivit Agerpres, care citeaza cotidianul Dnevnik, ar fi vorba despre circa 300 de agenți ai Agenției slovene de informații și securitate (SOVA), care nu au oficial dreptul…

- NATO iși va intensifica cooperarea cu Georgia, unul din partenerii sai cei mai fideli din Est, printr-un schimb de informații cu garzile sale de coasta in Marea Neagra, pentru a face fața 'prezenței intarite' a Rusiei, a anunțat miercuri secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg,…

- Angajații cancelariei au alertat poliția in legatura cu pachetul suspect, a declarat luni prim-ministrul landului Thuringia, Bodo Ramelow, la Erfurt.Specialiștii urmeaza sa determine daca dispozitivul era funcțional. Citeste si Alerta terorista la un targ de Craciun din Germania:…

- Vineri, 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, in garnizoana Alba Iulia, se vor organiza ceremonii militare de depuneri de coroane si jerbe de flori la ansamblurile monumentale din municipiu, iar incepand cu ora 13:00, pe Bulevardul „1 Decembrie 1918” din municipiu vor defila aproximativ 400 de…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și 33 ranite luni, într-un atentat sinucigaș revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic în apropierea unui centru comercial situat la sud-est de Bagdad, informeaza AFP citata de Agerpres. Potrivit unui comunicat al poliției locale, "cinci…

- Sapte presupusi membri ai Al Qaida au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica de o drona in sudul Yemenului, a anuntat un responsabil al serviciilor de securitate, citat de AFP. 0 0 0 0 0 0 Jihadistii presupusi se aflau la bordul a trei vehicule deplasandu-se din provincia…

- Politia londoneza investigheaza un incident petrecut in urma cu putin timp in metrou. Statia Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata. Autoritatile spun ca au alertate din cauza unui schimb de focuri. S-a actionat preventiv, exact ca in cazul unui atac terorist.

- Autoritatile britanice au inchis statia de metrou Oxford Circus si indeamna persoanele care sunt in zona sa se adaposteasca in cladiri, informeaza Sky News. "Daca va aflati in zona Oxford Street , adapostiti-va in cladiri! Agentii de politie au intervenit", a transmis Politia metropolitana londoneza.

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 54 de persoane si ranirea altor 75. Atacul a avut loc la mocheea Al-Rawda din provincia Sinai, situata în nordul Egiptului, informeaza site-ul postului BBC.…

- O femeie și-a pierdut viața și alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN1, in zona localitații Miraslau. Potrivit primelor informații, in jurul orei 17.00, a avut loc un impact intre trei autoturisme. Cauza pare sa fie o patrundere pe contrasens. Poliția…

- Șeful Marelui Stat Major al armatei israeliene, Gadi Eisenkot a acordat un interviu ziarului saudit Elaph , solicitand crearea unei coaliții internaționale impotriva Iranului. Acesta a mai adaugat ca autoritațile de la Ierusalim și Riyadh sunt "in perfect acord" cu privire la regimul de la Teheran.