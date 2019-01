Washington Post: Venezuela ne arată cum sfrşeşte democraţia iliberală Pentru o dovada irefutabila cum ca limbajul ideologic de secol XX este insuficient pentru a descrie realitatile politice de secol XXI, ajunge sa aruncati o privire aliantelor internationale care s-au format în jurul crizei din Venezuela. În ultimele câteva zile Venezuela a functionat precum un test Rorschach, o pata neagra asupra careia numerosi oameni îsi proiecteaza propriile viziuni politice, potrivit Washington Post, citat de Rador.



Unii insista sa plaseze tara în functie de o axa stânga/dreapta, fie aparând zgomotos retorica &"socialist-bolivarista&"…

Sursa articol: hotnews.ro

