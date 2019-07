Washington Post: Trump a încercat să facă din Ziua Independenţei un eveniment personal. A ajuns să arate mic Presedintele Trump si-a ales gresit cadrul în care a încercat sa faca din Ziua Independentei un eveniment personal. În picioare lânga impozanta statuie a lui Abraham Lincoln si ocupând un loc unde statusera marii oratori, Trump arata si suna cam ca un pitic, scrie Washington Post, citat de Rador.

Desigur, discursul lui a fost unul triumfalist. "Astazi, natiunea noastra este mai în putere ca niciodata. Acum este cea mai puternica", a pretins Trump. El a continuat omagiind prelungit fiecare dintre departamentele armatei tarii, facând referiri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Natiunea americana este acum mai puternica decat oricand, iar SUA vor plasa in curand steagul american pe Marte, a declarat Donald Trump intr-un discurs la Washington, cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Statelor Unite. In cadrul evenimentului „Salutari Americii”, organizat cu ocazia Zilei Nationale…

- Noul presedinte al Ucrainei Volodimir Zelenski va fi primit luni la Paris de Emmanuel Macron pentru a discuta despre solutionarea conflictului din estul Ucrainei si programul de reforme angajat de Kiev, potrivit unui comunicat difuzat vineri de presedintia franceza si citat de France Presse. Fostul…

- Mama pacientului, Viviane Lambert, in varsta de 73 de ani, care s-a opus stoparii tratamentelor, a declarat: 'Au fost pe punctul de a-l elimina pe Vincent! Este o mare victorie! Il vor hrani din nou si ii vor administra lichide. De data asta, sunt mandra de justitie!'. 'A fost vorba despre un act…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat violent, sambata, pe omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia-i critica in mod deschis decizia de a institui o zi a comemorarii ”genocidului armean”, o terminologie respinsa de Ankara, relateaza AFP potrivit news.ro”Sa adresezi un mesaj…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern si presedintele francez Emmanuel Macron vor gazdui un summit la Paris in 15 mai prin care vor face apel la companiile de tehnologie si alte tari interesate sa se angajeze sa participe la „Christchurch Call” – un angajament de a elimina continutul terorist si…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat condoleanțe președintelui Franței, Emmanuel Macron, și întregului popor francez în legatura cu urmarile incendiului de la Catedrala Notre-Dame, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Nostradamus…

- Catedrala Notre Dame de Paris a fost devastata luni de incendiul devastator, dar nu s-a surpat total, pompierii reușind sa-I salveze structura. Președintele francez Emmanuel Macron a promis sa „reconstruiasca” edificiul.

- May si Merkel au discutat la Berlin timp de o ora si jumatate despre solicitarea Marii Britanii de a amana Brexitul pana la 30 iunie, cu optiunea scurtarii acestui termen in cazul in care sefa guvernului de la Londra reuseste sa convinga parlamentul britanic sa aprobe intre timp acordul de Brexit…