Washington Post: Recentul atac al Rusiei mpotriva ucrainenilor este un avertisment adresat Occidentului Dar de aceasta data, printr-o provocare atent pusa la punct, vase rusesti au deschis focul asupra navelor ucrainene, dupa care le-au sechestrat impreuna cu cei 23 de membri ai echipajului aflat la bord. Intr-un fel, aceste evenimente nu constituie o surpriza. Desi unora li se pare mai convenabil sa uite, razboiul dintre Rusia si Ucraina mai dureaza inca. Cei care lupta se asteptau de mai multa vreme la o accelerare a conflictului cu rusii. Singura surpriza o constituie momentul ales: de ce acum? Poate ca nu exista un motiv special, scrie Washington Post , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

