Washington Post a publicat miercuri ceea ce cotidianul american a prezentat drept ultima contributie a lui Jamal Khashoggi, in care jurnalistul disparut scrie despre necesitatea libertatii presei in lumea araba, relateaza AFP. Din punctul de vedere al jurnalistului, colaborator al Washington Post si rezident american permanent, disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul saudit din Istanbul, aceasta libertate lipseste in mod crud in lumea araba. "Din nefericire, aceasta situatie probabil nu se va schimba", scrie el in acest editorial transmis de traducatorul sau cotidianului Washington…