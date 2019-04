Washington Post: Netanyahu s-a coborât la noi recorduri ale demagogiei Benjamin Netanyahu are un îndelungat istoric de utilizare a bigotismului și învrajbirii pentru a obține avantaje electorale. Dar cum el candideaza acum pentru un al cincilea mandat de premier israelian contra unei competiții serioase, și cum se confrunta cu perspectiva inculparii daca va da greș, dl Netanyahu a sondat noi abisuri ale demagogiei. El a declarat ca Israelul nu este un stat-națiune al tuturor cetațenilor sai, &"ci doar al poporului evreu&". A ocarât poliția și procurorii, despre care afirma ca l-ar fi supus unei &"vânatori de vrajitoare&", potrivit Washington… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

