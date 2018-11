Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a discutat miercuri cu printul saudit Mohammed Bin Salman despre pasii care trebuie facuti pentru a dezvalui toate aspectele uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat o sursa prezidentiala pentru Reuters.

- Regele saudit Salman si printul mostenitor Mohammad bin Salman au primit familia jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis in Consulatul saudit la Istanbul pe 2 octombrie, careia i-au transmis condoleante, relateaza The Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca va prezenta povestea completa a mortii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi intr-un discurs pe care intentioneaza sa-l pronunte marti, informeaza duminica dpa, AFP si Reuters, informeaza Agerpres. Comentariile cu privire la circumstantele mortii…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Cele mai importante organizatii neguvernamentale pentru drepturile omului si presa au facut apel Turciei sa ceara Natiunilor Unite sa lanseze o ancheta internationala in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul publicatiei The Washington Post.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a spus presedintelui Donald Trump ca este in desfasurare o investigatie privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, editorialist la publicatia The Washington Post, iar raspunsurile vor veni curand, transmite dpa, care citeaza o postare…

- Marea Britanie, Germania și Franța au cerut o investigație credibila privind dispariția jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, miniștrii de externe ai celor trei state declarand ca responsabilii trebuie gasiti si trasi la raspundere și au cerut un raspuns detaliat din partea Riadului, transmite BBC,…