- Imagini noi arata Dunarea in zona in care se ridica podul dintre Braila-Galati si Tulcea. Constructia va lega Moldova si Muntenia de Dobrogea, scurtand astfel semnificativ drumul dintre provinciile istorice.

- Era de asteptat ca plecarea incisivului consilier pentru securitate nationala al presedintelui Trump, John Bolton, sa fie amplu salutata de dusmanii SUA din exterior, miercuri, ca un indiciu al masurii în care îl percepeau ca pe un interpus între interesele lor si ceea ce ei spera…

- Scrisa într-un singur rând, stirea este una dintre cele mai mari lovituri la adresa democratiei planetare si ireversibile. "Regina Angliei aproba suspendarea Parlamentului la cererea primului-ministru". Uitati motivele, constitutionalitatea sau legitimitatea formala. Sa…

- Odata cu creșterea exponențiala a traficului global de date prin rețelele de transmitere a datelor, gigantii internetului au nevoie de o capacitate din ce în ce mai mare de banda pentru a putea continua sa funcționeze, iar pentru a face acest lucru, Google, Facebook, Amazon, Apple și Microsoft…

- Presedintele Donald Trump a recunoscut ca politicile sale agresive la adresa Chinei ar putea însemna suferinte economice pentru americani, dar a insistat ca acestea sunt necesare pentru beneficiile pe termen lung, mai importante. El a sustinut ca nu se teme de o recesiune, dar cu toate acestea…

- Serialul „Chernobyl” a atras multa atenție la nivel mondial, așa ca nu ar trebui sa ne uimeasca faptul ca orașul Cernobil a fost asaltat de turiști curioși și teribiliști. Pe vremuri, Cernobil era o destinație turistica de nișa. Erai considerat foarte curajos daca mergeai acolo, dar odata cu popularitatea…

- Președintele Jair Bolsonaro a anunțat luni, prin intermediul purtatorului sau de cuvânt, Otávio do Rêgo Barros, un text care conține "o serie de date" care justifica posibila nominalizare a deputatului federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), fiul sau, pentru a prelua ambasada…

- Mediul de afaceri din Romania a trecut, in cei 30 de ani de capitalism pe care ii aniversam anul acesta, prin mai multe faze, insa dintre acestea poate cea mai importanta este cea a falimentelor, in anii 90, in care firmele private abia invatau sa faca...