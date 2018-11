Washington Post: Ivanka Trump a folosit contul personal de e-mail pentru probleme guvernamentale In Washington Post este precizat ca Ivanka, consiliera la Casa Alba, a folosit contul personal pentru a trimite sute de e-mailuri anul trecut catre alti consilieri de la Casa Alba, oficiali ai guvernului si asistentii ei, multe dintre aceste emailuri incalcand legile federale.



Oficialii Casei Albe responsabili cu etica au aflat de faptele ei cand analizau e-mailurile adunate toamna trecuta de cinci agentii guvernamentale pentru a raspunde unui proces privind informatiile publice, se arata in articolul din Post. Ei au descoperit ca Ivanka a discutat des despre probleme ale Casei Albe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

