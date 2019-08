Șlefuitorii de cuvinte / Medalion literar – Mihaela Grădinariu

Despre această tânără scriitoare am avut, atunci când am primit două dintre cărțile sale, o anumită reticență de a o prezenta în această rubrică. Nu pot să-mi explic nici acum de ce. După ce am parcurs poemele incluse în cele două volume, orice urmă de îndoială mi-a fost… [citeste mai departe]