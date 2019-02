Washington Post: De ce acest summit nord-coreean se va termina probabil la fel ca primul

Stiri pe aceeasi tema

- In urma primului summit istoric din Singapore, in iunie anul trecut, Trump și Kim au anunțat un acord prin care se stipuleaza ca Phenianul va depune eforturi pentru promovarea denuclearizarii totale a Peninsulei Coreene, daca Statele Unite și Coreea de Sud iși ingheața exercițiile militare.

- Pentru dvs., nu e tocmai o poveste de dragoste oarecare. Nu e asa, atunci când presedintele SUA spune în gluma ca "s-a îndragostit" de dictatorul nord-coreean... la un an dupa ce ei se amenintau unul pe altul cu distrugerea nucleara. Nu e asa, atunci când miza relatiilor…

- Cu toata excentricitatea politica a presedintelui Trump, omul a oferit un discurs cu privire la Starea Uniunii îndeajuns de normal, potrivit unui editorial New York Times, citat de Rador.Asa cum a facut si anul trecut, dl Trump a prezentat o lista cu vaste obiective politice - multe dintre…

- Diplomatia - adesea implusiva - a miliardarului american a zguduit deja numerosi aliati ai Statelor Unite de cand acesta s-a instalat la Casa Alba, in urma cu doi ani. Decalajul este clar pe tema negocierilor cu Coreea de Nord, prezentate de catre presedintele american drept unul dintre marile…

- Oficialii administratiei Trump planuiesc ca al doilea summit dintre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong-un sa aiba loc in Vietnam, potrivit unor persoane care cunosc cu situatia, scrie Bloomberg, citat de News.ro.

- Cand citim aceasta stire nu ar trebui sa ne miram prea mult. Pentru ca, daca totul se afla in sfera de influenta a presedintelui Trump, atunci ar trebui ca Statele Unite nici sa nu se afle in Siria. Daca veti cauta prin arhive, veti gasi mesaje cu un astfel de continut: "Ce treaba are America in Siria?"…

- Oficialii administrației Trump s-au intalnit marți, pentru a determina directorii executivi ai companiilor de automobile germane sa-și extinda investițiile in Statele Unite, deoarece Casa Alba are in vedere impunerea unor noi tarife pentru vehiculele fabricate in Europa, scrie Reuters.Casa Alba face…