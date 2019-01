Stiri pe aceeasi tema

- Noul șef al Pentagonului, Patrick Shanahan, care i-a succedat marți lui Jim Mattis, a pus China in fruntea prioritaților sale, a aratat miercuri un oficial din ministerul american al apararii, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Trump și Brexit le-au oferit alegatorilor un raspuns facil la o intrebare dificila. Acea intrebare era: "Cum ne putem noi adapta la o economie ostila?" Raspunsul a fost: "Nu e nevoie sa te adaptezi; o poți duce mult mai bine respingand-o." Se poate sesiza falsitatea acestui raspuns examinand chinurile…

- Liderii din zona Asia-Pacific nu au reusit sa-si depaseasca disensiunile din sfera comertului, la summitul dominat de un razboi al cuvintelor intre SUA si China, care concureaza pentru influenta regionala, anunța The Guardian citat de Rador.

- Promisiunile presedintelui Trump vizand abrogarea dreptului la cetatenie (al strainilor nascuti in tara) si mobilizarea un numar sporit de trupe la frontiera au murdarit ultimele zile ale campaniei alegerilor partiale pentru ambele partide - respingandu-i pe republicanii moderati pentru Camera Reprezentantilor…

- Printr-o firma de real estate pe care o detinea, fostul vicepresedinte al companiei Jumbo, Evangelos Papaevangelou, a abordat o serie de chinezi bogati pentru a le prezenta "un mod inteligent" de a obtine un imobil in Grecia si odata cu el si golden visa, dar si sa transfere zeci de mii de euro in Grecia,…

- ​Esențialul: Sfarșitul Tratatului INF va plasa din nou Europa la mijloc, intre rachetele nucleare cu raza intermediara rusești și americane. Retragerea din INF permite armatei americane sa-și construiasca un arsenal formidabil de rachete cu care poate provoca China și Rusia. Anularea tratatului va precipita…

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…

- Statele Unite isi vor creste potentialul nuclear atat timp cat Rusia si China vor face acelasi lucru. Avertizarea a fost lansata de presedintele american, Donald Trump. El a reiterat ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare.