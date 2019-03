Washington Post: China nu poate cosmetiza catastrofa drepturilor omului din Xinjiang

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta dintre cele trei mari servicii publice de radio si televiziune din Europa continentala: RAI (Italia), France TV (Franta) si ZDF (Germania), îsi sarbatoreste prima zi de nastere în orasul în care a fost anuntata: la Lille, în Franta, si tot în timpul Festivalului…

- Bulgaria are probleme cu violența fizica asupra persoanelor reținute și acuzate de catre autoritați; în închisori și în arest condițiile sunt grele; în justiție exista corupție, ineficiența și iresponsabilitate; migranții și solicitanții de azil sunt tratați incorect; la toate…

- “Europa agricola este astazi amenintata", a declarat Emmanuel Macron sambata dimineata la Salonul agriculturii. Presedintele a rostit un discurs despre Europa si a facut propuneri de reformare a politicii agricole commune (PAC) scrie Le Figaro citat de Rador.

- ​În linie cu celelalte monede ale țarilor din jur, leul a scazut vineri în fața euro, BNR calculând o medie de 4.7619 lei pentru un euro, nivel care a mai fost atins la finalul lunii ianuarie. Moneda unica se tranzacționeaza într-un interval îngust în jurul nivelului…

- Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat joi o noua strategie de aparare antiracheta, raportul menționând despre Coreea de Nord ca este în continuare o "amenințare extraordinara", deși în urma cu șapte luni liderul de la Casa Alba anunța ca amenințarea reprezentata de…

- A privi spre est nu este chiar cel mai bun lucru pe care-l putem face. Italia "nu se poate baza" pe tarile din Grupul de la Visegrad (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria) si ar face mai bine sa se alieze cu Franța, Germania și Spania. Pentru a schimba lucrurile in Europa, adevaratii parteneri se afla…

- Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, au salutat trupele americane din Germania, in drumul sau din Irak oprindu-se la baza de aviație Ramstein, aceasta fiind a doua vizita a lui Trump la trupele americane din strainatate in ultima zi, relateaza Associated Press, citat de Mediafax.