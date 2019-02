Washington Post: China a transformat Xinjiang ntr-o zonă de represiune - și ntr-o nspăimntătoare fereastră către viitor Populația minoritara uigura musulmana din provincia chineza Xinjiang numara cel puțin 11 milioane de locuitori, dar foarte probabil este considerabil mai mare. Gandiți-va, așadar, la amploarea aparatului de supraveghere a uigurilor, in lumina recentei scurgeri in presa a unei baze de date care arata ca aproximativ 2,5 milioane de persoane din Xinjiang sunt monitorizate de camere de luat vederi și de alte dispozitive, care in decurs de 24 de ore genereaza peste 6,6 milioane de coordonate GPS, multe dintre ele etichetate cu locuri precum „moschee” sau „hotel”, potrivit Washington Post, citat de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anuntat luni ca viitoarea sa intalnire cu presedintele chinez Xi Jinping cu privire la razboiul comercial intre cele doua mari puteri va fi un summit ”pentru semnarea” unui acord, relateaza AFP preluata de news.ro.”Vom avea un summit pentru semnare (...). Speram sa reusim. Sunem…

- "In cadrul diplomatiei noastre indraznete, ne continuam efortul istoric pentru pace in Peninsula Coreeana", a declarat el in fata Congresului, oficializand data si locul celei de-a doua intalniri, dupa summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, in Singapore. Totodata, Donald Trump…

- ”China nu este singurul regim autoritar din lume, dar este fara indoiala cel mai bogat, cel mai puternic si cel mai dezvoltat in domeniul inteligentei artificiale (AI)”, a declarat el la o cina pe care o organizeaza anual in marja Forumului Mondial Economic (WEF). ”Asta face din Xi Jinping cel mai…

- CHIȘINAU, 17 ian – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, în decursul mai multor ani ramâne a fi cel mai popular politician strain în Serbia. Marturiile acestui fapt pot fi gasite în toata țara, cu numele liderului rus sunt numite cafenele, un sat și chiar o biserica.…

- Xi Jinping, președintele Chinei, a declarat marți ca Beijingului nu i se va spune ce sa faca, facand referire la cerințele Statelor Unite in contextul razboiului comercial care este in curs de desfașurare, relateaza The Telegraph .

- Cele doua amenzi sunt printre cele mai mari aplicate vreodata companiei Facebook. Potrivit The Guardian, responsabilii italieni au descoperit ca Facebook incalca articolele 21, 22, 24 și 25 ale Codului Consumului valabil in Italia, astfel: in timpul procesului de creare a unui cont, Facebook…

- Trump a declarat ca cina lor dupa summit-ul G20 din Buenos Aires „a fost o intalnire grozava si productiva plina de posibilitati nelimitate atat pentru SUA cat si pentru China”, informeaza The Guardian, conform News.ro. Intr-un comunicat emis de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, sunt…

- Președintele american Donald Trump va avea intalniri bilaterale cu liderii Rusiei, Japoniei, Germaniei și Argentinei, in cadrul summitului G20 din Argentina, care va avea loc la finalul lunii noiembrie, insa intrevederea cu Vladimir Putin ar putea fi anulata, pe fondul tensiunilor din Ucraina, relateaza…