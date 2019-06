Trezoreria americana i-a plasat astfel pe lista sa neagra a sanctiunilor pe oligarhul sirian Samer Foz, pe membri ai familiei sale si imperiul sau comercial pentru ca ar fi 'convertit atrocitatile conflictului sirian in profituri lucrative', conform unui comunicat. In total, 16 indivizi si societati au fost sanctionate, in conditiile in care majoritatea lor se afla din luna ianuarie pe lista neagra UE.

Washingtonul il acuza pe Samer Foz in special pentru ca ar fi construit complexuri imobiliare luxoase 'pe terenuri furate celor care au fugit de brutalitatile' regimului sirian, potrivit…