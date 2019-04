Washington legalizează transformarea rămășițelor umane în compost Locuitorii din Washington vor fi primii cetațeni ai SUA care vor putea sa ceara ca ramașițele proprii sau ale celor dragi sa fie transformate în îngrașamânt, potrivit The Independent.



Membrii parlamentului au votat legea SB5001, o masura care ar permite utilizarea hidrolizei alcaline și compostarea corpurilor umane. Legea trebuie sa primeasca aprobarea guvernatorului democrat Jay Inslee, care cauta nominalizarea partidului pentru alegerile prezidențiale din 2020, având o platforma care susține grija fața de mediu.



Legalizarea acestui proces, numit și "incinerare…

