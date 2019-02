Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita în prezent pentru 29 martie 2019, va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, în caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sâmbata o…

- ”Eu cred ca daca va avea loc al doilea referendum, acesta va clasa afacerea”, a declarat pentru televiziunea Reuters Blair, un sustinator al ramanerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, la forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos.”Eu cred ca daca ne retragem din UE fara sa ne intoarcem…

- Regatul Unit nu poate ramane in Uniunea Vamala dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), pentru ca prioritatea sa va fi sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte, a declarat presedintele Partidului Conservator al Theresei May Brandon Lewis, relateaza Reuters potrivit news.roBrandon…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…