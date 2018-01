Warren Buffet, despre cum sa angajezi oameni potriviti: Calitatile care conteaza cel mai mult

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost reperate pe o barca in deriva in Oceanul Pacific. Acestea s-au aflat in ambarcatiunea de 50 de persoane disparuta in Kiribati de pe data de 19 ianuarie, scrie News.ro, citand BBC.

- Uniunea Salvati Romania anunta ca va vota impotriva investirii Guvernului Dancila, propus de PSD - ALDE, apreciind ca acesta este compus din oameni slab pregatiti si cu probleme de integritate. "USR considera ca numirile in actualul Guvern condus de Viorica Dancila ne ofera acelasi spectacol de incompetenta…

- HOROSCOP 25 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Luna se afla in zodia ta, impuslionandu-te sa actionezi fara intarziere pentru implinirea unor scopuri indraznete si pe termen lung. E momentul sa aprofundezi cercetarea intr-un domeniu de interes, sa faci niste demersuri pentru obtinerea…

- Faptul ca de la 1 septembrie 2018 cadrele didactice din invațamintul liceal din țara noastra vor fi obligate sa posede studii superioare de master ii nemultumeste pe mai multi profesori si directori de liceu. Conteaza nu atit studiile, cit experienta de munca, sutin majoritatea profesorilor contactati…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, dupa intalnirea anuala cu ambasadorii, ca a urmarit cu mare atenție protestele de sambata și spera ca mesajul manifestanților a ajuns acolo unde trebuie.

- Patru din fiecare cinci dolari din averea generata pe plan global in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati 1% dintre oameni, iar jumatatea cea mai saraca a omenirii nu a primit nimic, releva un raport al organizatiei de caritate Oxfam facut public joi, citat de Reuters, scrie Agerpres. Raportul,…

- Mai multe comunitati din Delta Dunarii in care traiesc peste 10.000 de oameni nu au energie electrica, caldura si apa potabila de 3 zile. Din cauza viscolului, sute de stalpi si cabluri din reteaua electrica s-au rupt, lasand in bezna orasul Sulina si cel putin 7 comune.

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu. "Incendiul a pornit in mers, de la motor,...

- Președintele Consiliului Județean Neamț și al organizației PSD Neamț, Ionel Arsene, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA Bacau. Unul dintre cei mai fideli oameni ai lui Liviu Dragnea, Arsene este acuzat de trafic de influența. In primavara anului trecut a incercat sa-l compromita și pe…

- Peste 5.200 de interventii au avut anul trecut salvamontistii in cursul carora au salvat 6.541 de persoane. Din pacate, munții și-au luat jertfa. 44 de persoane si-au pierdut viata, trupurile fiind predate serviciilor de medicina legala....

- Produs de Ruxandra Ion, dupa scenariul semnat de Radu Grigore și Simona Macovei, "Fructul oprit" va avea marea premiera luni, 15 ianuarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Producția aduna in distribuție mari actori ai Romaniei și se poate mandri ca este prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor…

- Alerta si momente de panica in orasul ucrainean Odessa, unde un tramvai plin cu oameni a luat foc in timpul mersului, vineri la ora 11:00Doua persoane au fost ranite, una dintre ele dupa ce a sarit pe geam pentru a-si salva viata.

- Poliția Romana scoate la concurs cinci posturi de polițiști și personal contractual. "Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins cu greutate de colegii lui. Nu avem noi cum sa-ți facem dovada,…

- Ninsorile abundente din Alpi țin captivi in statiuni mii de turiști. In regiunile muntoase din Italia, 11.000 de oameni sunt blocați din cauza vremii rele. Iar in Elveția, 13.000 de turiști nu pot parasi cabanele lor inca de ieri.

- AVERTISMENT: Textul care urmeaza nu este pentru cei care se infurie cind aud de Biblie, nici pentru cei care cred doar in cele vazute și cu atit mai puțin pentru cei care cred ca destinul unei țari, ca e Romania sau oricare alta, se decide exclusiv prin puterea unor oameni, fie ei „noi inșine” sau „alții”,…

- Oameni buni de la orașe și sate, stimabili microbiști, finanțarea fotbalului timișorean din bani de la bugetul local a murit odata cu condamnarea lui Constantin Ostaficiuc, fostul președinte al CJ Timiș, la trei anișori de inchisoare cu suspendare in dosarul Poli a lui Marian Iancu.

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- Accident rutier tragic in Peru. 48 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion si a cazut de pe o stanca de la o inaltime de aproximativ o suta de metri.Alte sase persoane care se aflau in autobuz au ajuns la spital in stare grava.

- Rock, pop, dance, house si latino sunt genurile de muzica de care au avut parte cele cateva mii de timisoreni care au ales sa petreaca Revelionul in strada. Cei care au concertat au fost artisti timisoreni, dar si celebrul Lou Bega.

- "Care este diferența intre Cosette Chichirau și Liviu Dragnea?", l-a intrebat jurnalista. Mugur Ciuvica a zis: "Nu pot sa raspund. Este o intrebare foarte grea. Va gandesc și va raspund la anul. Este un non-personaj. Inainte de șampanie, de Revelion, stam sa vorbim despre nimeni? Sa vorbim despre…

- Potrivit sursei citate, concertul a fost unul cu momente extrem de neplacute pentru Gheorghe Turda. Astfel, un grup de persoane care aniversau 28 de ani de la Revoluția din 1989 au inceput sa țipe, jandarmii reușind sa-i stapaneasca cu greu. "Gheorghe Turda a cantat in piața, in aer liber.…

- Data la care se despodobește bradul de Craciun a fost multa vreme o enigma pentru creștini. Unii spun ca acesta trebuie despodobit imediat dupa Revelion, in timp ce in unele zone din țara se...

- DUREROS… Este a treia zi de Craciun, perioada de sarbatoare, insa pentru unele familii din judetul Vaslui zilele Craciunului sunt momente de tristete. Anul 2017, care se incheie peste cateva zile, si-a luat tributul sau de vieti, fie ca a fost vorba de tineri sau de oameni ajunsi la varsta intelepciunii,…

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Treizeci si sapte de oameni au murit probabil într-un incendiu izbucnit la un centru comercial din Davao, un oras din sudul Filipinelor, a anuntat duminica viceprimarul localitatii, preluat de AFP. Oficialul local de la protectia contra incendiilor a declarat ca sansele ca aceste…

- Deși nu pare, barbații sunt innebuniți dupa femeile care iși arata sentimentele și care ii copleșesc cu iubire, scrie estisuperba.ro. Chiar daca barbații vor sa para duri, le plac și lor lucrurile siropoase, oricat de mult ar nega ei. Citeste si Femeile de foc ale zodiacului. Nici un barbat…

- Cu o zi inainte de finalizarea licitației pentru tricoul lui Gicu Grozav, ne bucuram sa anunțam ca impactul a fost unul semnificativ. Zeci de mii de oameni au vazut articolul online și s-au alaturat, cel puțin sufletește lui Sebastian, copilul in contul caruia vor merge banii. Cea mai mare suma oferita…

- Oameni cu suflet mare demonstreaza inca o data ca pot muta muntii din loc. Organizatia Hospice Casa Sperantei a reusit sa finalizeze renovarea unui conac in care copii diagnosticati cu boli incurabile vor putea fi ingrijiti.

- Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, cel din Atlanta, a fost afectat de o pana de curent. Peste 1.000 de zboruri au fost anulate, ceea ce a afectat aproximativ 30.000 de oameni. Timp de mai multe ore, aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta, care are aproape…

- 1. Usturoi. Un cațel de usturoi pe zi scade nivelul colesterolului rau și il crește pe cel al colesterolului bun, prevenind bolile de inima. Mai multe studii au dezvaluit ca usturoiul este foarte eficient și in normalizarea tensiunii arteriale și imbunatațirea circulației sangvine, scrie doctorulzilei.ro.…

- Cu trei saptamani inaintea Craciunului, brazii sunt deja pe toate drumurile. Preturile pornesc de la 30 de lei si pot trece de 300 de lei. Conteaza inaltimea, conteaza cat de bogate sunt crengile, dar si tara de provenienta. Brazii in ghivece sunt, deocamdata, cei mai cautati.

- Un roman de etnie maghiara ofera in 1 Decembrie, de aproape 20 de ani, adevarate lectii de patriotism parcurgand pe bicicleta distanta dintre localitatea natala, Lugoj, si municipiul Alba Iulia pentru a-si arata dragostea si respectul fata de Romania. Stefan Hodi este deja o prezenta obisnuita la manifestarile…

- Desi poate pare de neinteles, am stiut ca aceasta ramura a artei ma reprezinta inca de la prima atingere a lutului. Lucrarile mele sunt in general sculpturale si modelez des figurine umane. Totusi, sunt mereu deschisa spre a incerca noi tehnici. Conteaza sa pui accentul pe diversitate.…

- Bianca Dragusanu crede ca cei care spun ca nu conteaza frumusetea mint si ca aspectul fizic este foarte important. "Bine v-am gasit! Ati vazut ca suntem energici si pozitivi, a iesit si soarele datorita noua. In weekend, am dat o fuga la Viena, dus-intors, scurt, pentru ca am avut putina treaba.…

- Sibiul este primul loc din tara unde incepe sa se simta magia sarbatorilor de iarna. Acolo s-a deschis vineri Targul de Craciun. Si pentru ca localnicii sa nu simta lipsa zapezii, pe cladirile din Piata Mare sunt proiectate peisaje hibernale.

- „Forma aceasta de dictatura si teroare se resimte la toate etajele de functionare ale Consiliului Local Municipal, iar Falca mizeaza pe slugarnicia si obedienta echipei liberale pe care a trimis-o in aceasta structura pentru a-i satisface ambitiile nemasurate, alimentate doar de setea de putere. Niciun…

- Autoritatile au fost anuntate ca intr-un apartament aflat la parterul unui bloc din Moinesti, judetul Bacau, s-a produs o explozie urmata de un incendiu. Trei persoane au avut de suferit de pe urma episodului nedorit. Incidentul, raportat cu putine minute dupa ora 10, a alertat salvatorii, care au pornit…

- Oameni de afaceri si functionari publici din Teleorman, urmariti penal in Eveniment / Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspecții: DRAGNEA NICOLAE-LIVIU,…

- Anul 2018 pare sa fie unul greu din punct de vedere financiar, pentru toata lumea. Oameni de afaceri, cetațeni, salariați sau instituții publice. Dar mai ales mediu de afaceri, prin prisma darilor pe care le au de platit la stat.

- Sapte oameni de afaceri din judetul Suceava au fost invitati la mijlocul lunii decembrie la Smolensk, in Rusia, pentru a intra in contact cu reprezentantii firmelor din acea zona in vederea stabilirii unor relatii comerciale. Invitatia a fost lansata ieri, la Consiliul Judetean Suceava, cu ocazia ...

- Un temut lider din lumea interlopa bucureșteana face o dezvaluire cutremuratoare. Pe o rețea de socializare, Mircea Baluș, cunoscut opiniei publice ca Mircea Nebunu’, sef al clanului Sportivilor, a scapat porumbelul.Mircea Baluș l-a dat in vileag pe un alt interlop celebru, despre care spune…

- Postul Kanal D pregateste o noua emisiune-concurs, un reality-show dupa un format international, „Exalton“, in care echipe formate din vedete si persoane obisnuite vor avea de infruntat probe dificile, care pun la incercare abilitatile fizice, dar si psihice, pentru a castiga marele premiu al emisiunii.

- Maine, la ora 11, pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Mioveni are loc un amplu miting de protest al Sindicatului Automobile Dacia. Conform liderilor sindicali, circa 10.000 de oameni sunt ...

- Cateva mii de oameni protestau duminica seara in Capitala și marile orașe din țara și strainatate impotriva Guvernului Tudose și a modificarilor planuite de coaliția PSD-ALDE la legile justiției. In București, se scanda printre altele: „Nu vrem sa fim o nație de hoți”, „Justiție, nu corupție!, „Jos…

- Astra Giurgiu a terminat la egalitate cu CS Universitatea Craiova, 2-2 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal. Universitatea a condus de doua ori si a primit a...

- Selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, Daniel Isaila, a anunțat lotul de jucatori pentru partidele programate in luna noiembrie, cand tricolorii mici vor intalni Portugalia, la Ovidiu, pe 10 noiembrie, și Țara Galilor, in deplasare, pe 14 noiembrie. Printre aceștia ...

- Autorul atacului de la New York a declarat ca a vrut sa ucida cat mai multi oameni si ca, in ciuda numarului redus de victime, este multumit de atentat. Sase oameni au murit pe loc dupa ce a dat cu masina peste ei, inca doi au decedat la spital, 12 sunt raniti.

- În ciuda rautatii si a invidiei care exista în lume, sunt si oameni care par sa nu cunoasca astfel de atitudini negative. Pentru ca ei au un suflet bun si vad si fac binele. Sunt oameni foarte inimosi, au un suflet minunat, iar prezenta lor este ca un pansament tamaduitor. Toti…

- Cel putin șapte persoane au murit in urma unei furtuni care a lovit Europa Centrala. In Germania, poliția a revizuit in creștere bilanțul victimelor și a confirmat luni trei decese. Vantul puternic și precipitațiile abundente au provocat haos in majoritatea regiunilor afectate.