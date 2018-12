Stiri pe aceeasi tema

- FILM… “Cand ideea de a fi actor a luat nastere in sufletul meu, toata fiinta mea s-a regasit intr-o stare de fericire si uimire. M-am simtit luminat ca atunci cand aprindem lumina intr-o camera intunecata”. Asa isi descrie un vasluian pasiunea si, totodata, profesia, ambele descoperite nu in copilarie…

- Halloween 2018, la cinema in acest weekend. Filmul horror care ne pregateste de Halloween anul acesta apare in cinema vineri, 19 octombrie 2018. Pentru iubitorii de filme horror, Halloween 2018, se anunta a fi un film de neratat.

- Complexul Energetic Hunedoara, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, va concedia 920 de persoane, in doua etape, incepand cu 1 noiembrie, de la minele Lonea si Lupeni, ce urmeaza sa fie inchise, potrivit unui proiect de

- Operat de 17 ori pe creier, din care nu mai are decat 20 la suta, in urma unui cancer cranian, Denis, fiul fostului fotbalist Cosmin Pașcovici a implinit ieri 14 ani și se pregatește sa-și faca buletin. E un miracol care continua sa sfideze orice manual de medicina. In 2006, cu doar trei zile inainte…

- Presedintele Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, sustine ca niciun partid nu are sanse contra democratilor la alegerile parlamentare din februarie 2019. El considera ca Partidul Democrat (PD) va reusi sa formeze o noua majoritate in Parlament dupa ce mai multi deputati socialisti vor trece la…

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei Florin Iordache a declarat joi ca OUG 6/2016, emisa in perioada guvernarii Ciolos, va fi dezbatuta in Parlament si tot in Parlament se va lua o decizie si cu privire la ce urmeaza sa se intample cu dosarele care au fost instrumentate…

- Meciul Serbia - Romania se joaca diseara, ora 21:45, la Belgrad. Partida de pe stadionul Partizan din Belgrad conteaza in etapa a II-a a Grupei 4 a Ligii C din Liga Natiunilor si va fi in direct la Pro TV si in format live blog pe www.prosport.ro. In jocul din debutul competitiei,...

- Gata, a inceput numatatoare inversa! Pe langa faptul ca ii imprumuta bijuteriile ei, monarhul de 92 de ani o ajuta pe sotia celui de-al doilea din linia succesorala la tronul britanic sa se pregateasca pentru ziua in care va deveni Regina Angliei.