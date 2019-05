Walter nu a mai apucat sentinţa! Fostul acționar al SC FC Petrolul SA, Florian Walter, duce ”secretele” tranzacției dintre U. Cluj și Petrolul in mormant! Omul de afaceri a decedat, duminica seara, la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa o serie de probleme medicale grave, ultima, un atac cerebral, fiind cea care i-a fost fatala. In varsta de 56 de ani, Walter ieșise din viața publica de aproape doi ani, odata cu procesele in care era implicat și care aveau ca ”fond” devalizarea clubului Universitatea Cluj, la care și numele Petrolului Ploiești era ”parte” a unor tranzacții de jucatori. Fost finanțator al echipelor Dinamo, Universitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pus pe liber de Gigi Becali pentru ca a ratat titlul, Mihai Teja, 40 de ani, s-a desparțit de FCSB cu o victorie de consolare, duminica seara, pe Arena Naționala, in fața campioanei CFR Cluj, scor 1-0. Cu cele 4 luni și 3 saptamani petrecute ca principal al vicecampioanei, Teja și-a consolidat imaginea…

- Omul de afaceri Florian Walter a decedat, in aceasta seara, la Spitalul Floreasca din Capitala, acolo unde fusese internat inca de joi seara cand a suferit un atac cerebral. Fostul finanțator al echipelor Dinamo, Universitatea Cluj și Petrolul avea 56 de ani. Walter mai suferise un preinfarct pe vremea…

- Mircea Rednic, 57 de ani, antrenorul lui Dinamo, a avut o serie de declarații taioase in urma doua saptamani la adresa lui Edward Iordanescu, 40 de ani, tehnicianul lui Gaz Metan Mediaș. Ce s-a intamplat atunci, mai exact? Rednic l-a acuzat pe Iordanescu ca se victimizeaza și ca problemele financiare…

- Omul de afaceri Florian Walter a fost internat de urgenta la Spitalul Universitar din Bucuresti, in stare critica, dupa ce ar fi suferit un atac cerebral. Florian Walter, fostul patron de la Dinamo, Universitatea Cluj si Petrolul Ploiesti si detinator ...

- Edi Iordanescu (40 de ani) nu merge nici la FCSB, nici la Sepsi. Anunțul a fost facut de președintele lui Gaz Metan Mediaș, Ioan Marginean, care afirma ca antrenorul are un contract beton și vrea sa duca mai departe munca inceputa. „Pe asta nu il ia FCSB. Asta nu se duce, ma, ca vrea el sa faca schimbarile…

- Mattia Montini, 27 de ani, și-a aratat din nou clasa in meciul caștigat de Dinamo pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-0. Italianul a inscris o „dubla" și a ajuns la 12 goluri pentru „caini" in acest sezon. Atacantul și-a radiografiat evoluția din meciul cu Gaz Metan și a insistat pe ideea ca…

- Ardelenii au pierdut cu 4-1 împotriva celor de la Râmnicu Vâlcea, în timp ce Craiova a pierdut 5-2 împotriva celor de la CFR Cluj în etapa finala. În urma rezultatelor înregistrate în ultima runda, Universitatea Craiova a câstigat…

- Juniorul Metalurgistului Cugir, Victor Dican a semnat un contract cu divizionara secunda „U” Cluj, valabil de la 1 iulie 2019, dupa ce in aceasta iarna s-a pregatit cu prim-divizionara Dunarea Calarași, intr-un cantonament centralizat in Antalya. Victor Robert Dican a evoluat in ultimele șase luni la…