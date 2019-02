Geochimistul american Wallace Broecker, care a popularizat in 1975 expresia ''incalzire globala'', a murit luni la New York la 87 de ani in urma unui infarct, relateaza miercuri EFE. Potrivit site-ului Universitatii din Columbia unde a predat, Broecker este recunoscut pentru a fi introdus aceasta expresie in vocabularul stiintific al vremii datorita articolului sau academic: "Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming? (Schimbari climatice: Ne aflam in pragul unei incalziri globale pronuntate?), de la mijlocul anilor 1970. In acest articol, Broecker a prognozat…