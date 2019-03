Wall-Street.ro se alatura campaniei "Romania vrea autostrazi". Haideti si voi!

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a intervenit pentru a apara moneda nationala dupa ce leul a inceput sa se deprecieze pe piata internationala in urma recomandarii unei banci mari de a vinde titlurile romanesti, a afirmat joi guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, informeaza AGERPRES . “Leul…

- Lipsa de sange in Romania este o reala problema, pe zi ce trece tot mai grava. Mandra Lica din Mioveni trece printr-o situație extrem de dificila și are nevoie de ajutorul nostru. Din cauza lipsei acuta de sange, operația de transplant de ficat pe care trebuia sa o faca, programata inca din luna decembrie,…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in crestere, dupa ce o serie de mari companii precum IBM, United Technologies si Procter & Gamble au raportat rezultate trimestriale peste asteptari, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania, la…

- Dupa ce in presa s-a scris ca PNL nu va participa la concertul de joi, de la Ateneu, liderul PNL contrazice informatiile aparute, urmand ca maine sa faca un anunț public. "Nu am luat nicio decizie. Este "fake news". Daca vom lua o decizie vom anunta public. Adevarul este ca invitatia a fost…

- Romania va fi nevoita sa lupte contra Rusiei in semifinalele CE de handbal feminin fara Cristina Neagu, sportiva care a strans cele mai multe minute jucate la acest turneu final european pentru echipa lui Ambros Martin - 335. In plus, Cristina a punctat de 44 de ori, fiind cea mai buna marcatoare a…

- Trei coruri de copii, unul dintre ele, cel din Bucovaț, fiind deja cunoscut la nivel național și sprijinit de Corul Național de Camera Madrigal din Romania ... The post Copii din județul Timiș se alatura Corului avocaților, intr-un concert caritabil appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale Anticoruptie, el apreciind ca "Romania nu va putea progresa la adevarata sa capacitate pana ce nu vom reusi sa invingem acest flagel". "Coruptia este o boala care macina democratia si tine captivi milioane de…

- Impartim aceeasi mare cu bulgarii, dar piata pestelui din Romania paleste in fata Bulgariei, cu toate ca suntem la o aruncatura de lanseta. Flota de la tarmul nostru este aproape inexistenta, in timp ce vecinii nostri au de zece ori mai multe pescadoare.