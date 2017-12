Wall-Street.ro iti propune 5 obiective financiare realiste pe care trebuie sa le ai in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Transparency International Romania va pune la dispozitie raportul comparativ “Rolul preventiv al sistemului judiciar in protejarea intereselor financiare ale UE”, realizat cu date din patru state membre ale Uniunii Europene: Sub coordonarea Transparency International Romania, experti Transparency International…

- Daca in precedentele doua sezoane Real Madrid a dominat fotbalul european, caștigand de doua ori trofeul UEFA Champions League, sezonul acesta trupa lui Zidane are un regres. Echipa este abia pe locul 4 in campionat, iar in grupele UCL s-a calificat in optimi doar de pe locul 2. ...

- Tranzactiile Futures pe cea mai populara criptomoneda din lume, lansate luni pe piata CBOE Global Markets Inc., au marit cotatia Bitcoin cu 26% in sesiunea de debut, declansand doua opriri temporare de tranzactionare menite sa calmeze piata, relateaza Bloomberg.com. Volumul initial a depasit asteptarile…

- Din punct de vedere financiar, comuna Parța se pregatește sa incheie anul 2017 „bine”, a declarat primarul Mihai Petricaș. Acesta a adaugat ca „deși a avut un buget corespunzator, unitatea administrativa nu a fost in stare sa-l cheltuiasca și nu din vina factorilor locali”. Din punct de vedere birocratic,…

- Societatea Grup Servicii Petroliere SA a fost infiintata in anul 2004 si are sediul social in municipiul Constanta, incinta Port, dana 34, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat pe 8 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 18.147.700 de lei, integral…

- Comisia Europeana a propus miercuri statelor membre sa inființeze, in 2019, un Fond Monetar European (FME), care ar putea sa se substituie Fondului Monetar Internațional pentru a veni in ajutorul țarilor din zona euro care trec prin dificultați financiare, informeaza AFP. "Fondul Monetar…

- Echipa Romaniei a inceput slab ambele reprize, dar a dominat finalurile. Dupa ce a invins Paraguay si Slovenia formatia pregatita de Ambros Martin a trecut si de Spania si este calificata in sferturile de finala ale competitiei. Urmatorul meci, are loc joi, cu Angola.

- Președintele Autoritații de reglementare a piețelor financiare din Franța (AMF) a denunțat luni bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" și un instrument pentru infractori, pronunțandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depașit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare,…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezoluție care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranți fara o limita superioara tuturor țarilor membre ale Uniunii Europene, a anunțat luni liderul grupului…

- Comisia Europeana a stabilit ca România nu a luat masuri eficiente în urma recomandarii Consiliului din luna iunie și, în consecința, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate țarii pentru a-și corecta abaterea semnificativa de la traiectoria…

- Volkswagen lanseaza cele mai noi trei modele, Arteon, Tiguan Allspace si Polo, sub forma unei caravane care va traversa sase orase din Romania intre 16 noiembrie si 13 decembrie 2017. 0 0 0 0 0 0 Volkswagen Arteon Coupe-ul cu patru usi Volkswagen Arteon este disponibil in Romania cu…

- Ramas fara loc de titular in poarta lui ACS Poli Timișoara, Catalin Straton nu a mai avut rabdare și și-a cerut banii datorați de club pentru salarii. Deocamdata clubul alb-violet a primit termen sa-și rezolve situația.

- Premierul Mihai Tudose lauda cresterea economica a Romaniei de 8,8% si spune ca "suntem de invidiat in Uniunea Europeana". 0 0 0 0 0 0 "O veste foarte buna (...) sau proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri — 8,8 cresterea economica pe trimestrul…

- Președintele organizației de tineret al PSD, Gabriel Petrea, considera ca a venit momentul ca echipa de tineret sa treaca la urmatorul nivel, și a promis ca daca va caștiga un nou mandat la șefia organizației va ramane consecvent principiilor sale și celor de echipa pentru care a militat și pana…

- Proiectul World Identity Network, in fruntea caruia se afla moldoveanca Mariana Dahan, iși propune sa lupte cu traficul de copii, oferind copiilor și minorilor documente de identificare personala. Potrivit statisticilor Organizației Națiunilor Unite, aproape jumatate din copiii de pe glob, cu varsta…

- Companiile de stat, cei mai mari datornici la bugetul asigurarilor sociale se stat. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu primii 500 de debitori, persoane juridice, cu obligatii fiscale restante la bugetele de asigurari sociale la data de 30 septembrie 2017. Din primii…

- Raportul Parlamentului European care solicita aprofundarea colaborarii si gasirea unor noi modalitati de a sprijini tarile aflate la frontierele de est ale UE, constituie un semnal foarte important si propune obiective care vor schimba in bine viata cetatenilor moldoveni. Declaratia a fost facuta de…

- Spitalele județene care nu au Computer Tomograf și RMN vor primi aceste echipamente printr-un program al Bancii Mondiale, a anunțat ministrul Sanatații, Florian Bodog, joi, la Palatul Victoria. "Urmatorul pas este acela de a dota fiecare spital județean cu Computer Tomograf și…

- Cumpararea unei masini noi poate fi un lucru dificil chiar daca dispui de suma de bani necesara pentru aceasta investitie. Exista in acest moment pe piata suficienti producatori auto astfel incat alegerea sa fie cat mai grea. De aceea, probabil, o cunoscuta publicatie din strainatate a vrut sa-i…

- Potrivit unui Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice pus in dezbatere publica de Ministerul de Interne, persoanele care, dupa ce au fost avertizate de poliție, continua sa tulbure liniștea publica intre orele 22.00 – 8.00, respectiv…

- Acest fapt a fost dovedit in urma mai multor studii clinice care au relevat ca perspectiva unor premii in bani i-a impulsionat pe cei mai mulți dintre fumatori sa renunțe la acest viciu. Cercetatorii americani de la Centrul Medical din Boston susțin ca fumatorii pot fi mai ușor convinși sa renunțe…

- Fostul premier Dacian Ciolos a comentat, vineri, informatiile potrivit carora PSD ar fi platit 100.000 de dolari unei firme de lobyy pentru a-i aranja lui Liviu Dragnea intalniri cu lideri americani. "Nu ne vindem tara la straini. Doar cumparam intalniri cu ei!", sustine Dacian Ciolos.…

- Medici de familie din Vrancea au pichetat ieri sediul Casei de Asigurari de Sanatate Județene. Asemenea acțiuni au avut loc in mai multe județe din țara și in București. Protestele au avut loc pentru ca medicii de familie sunt nemulțumiți de „subfinantarea cronica a asistentei medicale primare din Romania…

- Sambata, 21 octombrie 2017, intr-o frumoasa zi de toamna, elevii premianți din anul școlar 2016-2017 ai Școlii Gimnaziale „Sfantul Apostol Andrei” din municipiul Buzau au efectuat un pelerinaj la vechile vetre monahale din județul Vrancea. Insoțiți de profesorul lor de Religie, Anghel Gabriel Mugurel,…

- Cum vrea noul presdinte USR, Dan Barna sa conduca partidul, unde il vede pozitionat ideologic, cu cine se vede aliat la alegerile din 2020 si ce spune despre riscul unei rupturi interne dupa plecarea lui Nicusor Dan? „Eu vreau cumva sa iesim din logica asta de ONG cu parlamentari, ca aici mi se pare…

- Miliardar, inovator, filantrop si autor, Bill Gates a inspirat milioane de oameni cu povestea sa de succes. La doar 20 de ani, Bill Gates a fondat Microsoft impreuna cu prietenul sau din copilarie Paul Allen. Cu cateva luni inainte de a implini 31 de ani, compania s-a listat la bursa, iar Gates a…

- Soarta Pilonul II de pensii a fost decisa de Guvern, potrivit unui raport care a ajuns pe masa Comisiei Europene, la solicitarea oficialilor de la Bruxelles, ingrijorati de cresterea deficitului bugetar din Romania, scrie Digi24. Statul ia in calcul reaplicarea sistemului de pensii din 2008, anul…

- ANPC a amendat 15 banci cu peste 500.000 de lei pentru publicitate inselatoare. Totodata, autotitatea le-a solicitat sa inceteze aceste practici, sa corecteze contractele deja incheiate si sa restuie sumele incasate fara temei legal. 24 22 0 22 0 1 In plus, bancile trebuie sa isi suspende…

- Fracțiunea parlamentara a socialiștilor a elaborat un proiect de lege privind introducerea interdicției de a deține cetațenia altor state pentru membrii Curții Constituționale, informeaza Noi.md. Potrivit deputaților PSRM, la ora actuala Curtea Constituționala protejeaza interesele unui singur partid,…

- Institutiile financiare nebancare continua politica dobânzilor halucinante si acorda credite ale caror dobânzi anuale ajung pâna la 5.000%, dezvaluie Jurnalul National. Un sondaj al jurnalistilor la mai multe institutii de credit arata ca IFN-urile nu respecta regulamentul…

- UPDATE2: Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brasov a castigat primul meci disputat in Liga Europei Centrale, pe teren propriu, cu scorul de 81-75, in fața formației Universitatea Alba Iulia, dupa ce miercuri aceeasi formatie o invinsese in etapa a patra din Liga Nationala. Pentru Olimpia, cele…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, confirma reducerea impozitului pe venit si a contributiilor sociale la 35%, precum si trecerea lor de la angajator la angajat, dar a spus la Antena 3 ca "va mai fi o taxa de 2% care va reveni angajatorului", fara sa precizeze la ce se va aplica aceasta…

- Urmatorul mare proiect de infrastructura din Rusia a fost atribuit unui prieten din copilarie al presedintelui Vladimir Putin. Podul dintre Rusia continentala si insula Sahalin, un proiect care dateaza de pe vremea lui Stalin, este tot mai aproape de prima piatra de temelie. Potrivit agentiei Bloomberg,…

- Metrorex introduce incepand de astazi noi titluri de calatorie, respectiv cartela cu o calatorie, abonamentul anual si cartelele de grup. 0 0 0 0 0 0 Noile titluri de calatorie cu metroul si tarifele aferente acestora sunt: cartela cu o calatorie - 2,5 lei; abonamentul anual - 720 lei;…

- Inflatia avanseaza accelerat! In septembrie, indicele annual al preturilor de consum a ajuns aproape de 1,8%, cu peste 50% fata de luna anterioara (1,15%). Aceasta este cea mai mare crestere anuala a preturilor de consum din ultimii patru ani. Un nivel similar, de 1,83%, a mai atins inflatia anuala…

- Presedintele separatist catalan Carles Puidgemont a anuntat marti seara in Parlamentul regional ca respecta votul in favoarea independentei acestei regiuni, dar propune suspendarea declaratiei de independenta si negocieri cu Madridul. Guv...

- Mai multi mebri ai Congresului american au demarat la sfarsitul anului trecut procedurile pentru infiintarea unei noi forte militare. Este vorba despre US Space Corps, care ar trebui sa isi inceapa activitatea pana in ianuarie 2019. US Space Corps va fi un corp militar separat din cadrul Departamentului…

- Clujul, in topul daunelor platite dupa furtuna Judetele Timis si Cluj au necesitat cele mai substantiale plati din partea Gothaer in urma furtunilor din 17 septembrie, a anuntat societatea de asigurari. În perioada ianuarie - septembrie furtunile au afectat cu 100% mai multe locuințe și…

- Cel mai recent sondaj Avangarde, care prezinta o așa-zisa prabușire abrupta a Guvernului Tudose in increderea romanilor, e tradus de consultantul politic Cozmin Gușa printr-un atac disperat al șefului PSD la adresa Guvernului Tudose. Motivele atacului nu sunt inca evidente, e de parere Gușa, care mai…

- Modelul de conducere care se preda in continuare in scolile de business si care si se perpetueaza in business este cel din era industriala, in care planificai si masurai, nu se punea pret pe creativitate. Urmatorul pas dupa competente este de a spune in ce crezi, sa spui cine esti, ce vrei de la…

- Indiferent daca lucrezi pana noaptea tarziu sau te trezesti devreme pentru a ajunge la birou, cu totii observam ca nivelul energiei noastre scade pe tot parcursul zilei. Din fericire, exista o serie de modalitati care dau un impuls de energie sistemului nostru, potrivit Entrepreneur. 0 …

- Prize la mesele din parcuri, acordarea locurilor de parcare din fata blocurilor exclusiv pentru masinile electrice, transformarea fostelor hale industriale in „garaje culturale”, eliminarea impozitului pentru familiile monoparentale, precum si implementarea unei aplicatii pentru telefoanele mobile prin…

- UPDATE 21,00: Circa 150 de persoane au protestat, duminica seara, la București, în Piața Victoriei, împotriva PSD și a Guvernului Tudose, informeaza Digi 24. Alte câteva zeci de persoane au protestat la Sibiu. Un nou miting de protest se desfașoara duminica seara,…