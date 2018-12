Wall-Street.ro a lucrat o saptamana in Mindspace Business District, cel mai nou spatiu de coworking deschis de Mindspace in Globalworth Campus

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri in scadere, dupa ce datele statistice sub asteptari din China si Europa au agravat ingrijorarile cu privire la cresterea economiei globale, informeaza agerpres.ro.Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,77%, ajungand la valoarea…

- Autostrada A3, cunoscuta și sub numele de Autostrada Transilvania, are incepand din aceasta saptamana o lungime cu 13.7 kilometri mai mare. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri inaugurarea a doua noi tronsoane de autostrada. Astfel, marți au fost recepționate…

- Ministerul Energiei a primit castig de cauza intr-un proces deschis de compania elvetiana Alpiq AG la Centrul International pentru solutionarea diferendelor din domeniul investitiilor din Grupul Bancii Mondiale (ICSID).

- Cel mai mare spital veterinar din Romania va fi deschis in Capitala anul viitor, anunta reprezentantii Facultatii de Medicina Veterinara, precizand ca acesta va functiona non-stop. Costul unitatii spitalicesti este de 20 de milioane de lei, iar banii sunt alocati de MEN si institutia de invatamant.

- Esti medic si vrei sa lucrezi in Elvetia? Iata e optiune ai! Prin parteneriatul cu un om de afaceri din Elvetia, Erwin gruber, ea va angaja cadre medicale din tara noastra, in Elvetia si Germania. Adriana a lucrat in Romania in domeniul frumusetii, a deschis numeroase saloane de cosmetica pentru femeile…

- In contextul avertismentului FMI, deputatul independent Remus Borza a realizat, in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews, urmatoarea analiza: „FMI imi confirma avertizarea pe care am lansat-o in spațiul public inca de anul trecut și pe care, de la inceputul anului, o reiterez cu…

- Sectiile de votare s-au deschis sâmbata, la ora 7,00, peste 18.000.000 de alegatori fiind asteptati la urne, pâna la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei în sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita între un barbat si o femeie.…

- Compania EDP Renewables SA, unul dintre cei mai mari producatori de energie eoliana din lume, a deschis vineri o facilitate de pionierat pentru stocarea energiei eoliene pe baza de baterii ferma eoliana Cobadin din Romania, se arata intr-un comunicat al companiei.