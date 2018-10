Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO-ul producatorului de automobile Tesla, a fost trimis in judecata de catre Securities and Exchange Commission, autoritatea care supravegheaza piata de capital americana, pentru frauda in urma declaratiilor facute de acesta in legatura cu...

- Retailerul german Metro AG a decis sa-si vanda lantul de hipermarketuri Real, pentru a se concentra pe activitatile cash-and-carry, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Metro, un conglomerat cu 2.000 de magazine în 29 de ţări, a demarat de mai mulţi ani un vast proces de restructurare,…

- Leul a avut o evolutie calma fata de euro, in timp ce indicii ROBOR nu au cunoscut modificari. Cursul euro a scazut insesizabil, de la 4,6393 la 4,6391 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar mai larg, 4,635 – 4,647 lei, iar cotatiile de la ora 14:00 fluctuau in jurul valorii…

- Preturile productiei industriale pe total – piata interna si piata externa – au crescut cu 6% in luna iulie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In iunie, preturile…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare ar fi intrebat Tesla daca afirmatiile facute de Elon Musk referitoare la retragerea companiei de la bursa sunt adevarate si care este motivul pentru care anuntul a fost facut pe Twitter, potrivit unor surse citate de Dow Jones, in timp ce analistii…

- Cu aproximativ o luna inaintea startului noului sezon in handbal, cele mai importante cluburi din handbalul feminin si-au definitivat loturile. CSM Bucuresti si Gyor sunt echipele care au mutat cel mai bine pe piata transferurilor, iar la prima vedere par a fi principalele favorite la...

- Compania Facebook este in picaj de doua zile. Dupa ce au anunțat ca profitul va fi tot mai scazut din cauza noilor reglementari cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, compania a pierdut ieri aproape 16 miliarde de dolari. In acest moment acțiunile au scazut cu 20%, iar viitorul…