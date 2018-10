Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta condamnare il va impiedica sa conduca luna viitoare o alta manifestatie antiguvernamentala planificata, impotriva reformarii sistemului de pensii din Rusia, informeaza Reuters si AFP. Navalnii, care a fost arestat de politie sambata langa casa sa, a fost declarat vinovat de incalcarea…

- Justitia ucraineana a cerut joi 15 ani de inchisoare pentru fostul presedinte Viktor Ianukovici, refugiat in Rusia si care este inculpat in Ucraina pentru inalta tradare, printre alte acuzatii, relateaza agentia EFE.In cadrul procesului in care Ianukovici este judecat in lipsa, procurorii…

- In cadrul procesului in care Ianukovici este judecat in lipsa, procurorii au cerut aceasta pedeapsa pentru inalta tradare, complicitate cu agresiunea militara impotriva Ucrainei si atentat la adresa integritatii teritoriale a Ucrainei. Procurorul general al Ucrainei, Iuri Lutenko, l-a acuzat pe Ianukovici…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO impotriva cultivarii unor legaturi mai stranse cu Ucraina si Georgia, declarand ca o astfel de politica este iresponsabila si ar avea consecinte nespecificate pentru alianta, in timp ce a promis sa reactioneze proportional la asemenea actiuni,…

- Vorbind la o reuniune a ambasadorilor și a reprezentanților permanenți ai Federației Ruse, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca intrarea Ucrainei in NATO o privește ca pe agresiune fața de Rusia și ca vede riscuri serioase de deteriorare a situației din regiunea Donbas, unde de mai mulți ani…

- Presedintele american Donald Trump a atacat din nou NATO, intrebandu-se daca pactul apararii reciproce in cadrul Aliantei Nord-Atlantice le-ar permite ”micilor si agresivilor” muntenegreni sa porneasca ”al treilea razboi mondial”, relateaza The Associated Press. Trump a facut aceste declaratii intr-un…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a declarat ca intentioneaza sa ia in considerare impunerea de sanctiuni suplimentare Rusiei si si-a reiterat sprijinul pentru concluziile serviciilor de informatii americane potrivit carora Rusia ar fi intervenit in alegerile prezidentiale…

- UE cere Chinei, Rusiei și SUA sa evite haosul unui razboi comercial. Apelul a fost facut la Beijing, unde se desfașoara summitul UE-China, in paralel cu intalnirea de grad zero de la Helsinki dintre Donald Trump și Vladimir Putin.