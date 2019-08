Wall Street Journal: Președintele Trump ar vrea să cumpere Groenlanda ​​Președintele Trump ar dori sa cumpere Groenlanda, scrie cotidianul Wall Street Journal. Aceasta idee pare sa-i fi aprins imaginația fostului dezvoltator imobiliar, ajuns președinte, potrivit unor apropiați ai președintelui familiarizați cu discuțiile. Aceștia au spus ca domnul Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a cumpara teritoriul danez acoperit cu gheața dintre oceanele Atlanticului de Nord și cel Arctic.

