- Administratia de la Beijing a anulat negocierile cu Washingtonul care erau programate peste cateva zile pentru solutionarea disputelor comerciale, afirma surse citate de cotidianul The Wall Street Journal.

- Incercarea Chinei de exportare a excedentului de productie pentru a evita blocarea sistemului economic intern ar putea conduce la conflicte externe, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, avertizand ca "imperialismul" risca sa fie periculos pentru Beijing.

- Financial Times: Șeful spionilor germani a fost demis. Industria aviatica, in pragul unei noi revoluții ● The Guardian: Producatorii germani de automobile se confrunta cu o ancheta UE antitrust din cauza emisiilor ● The Times: Politicienii obisnuiesc sa minta in legatura cu Brexitul. ● Kathimerini:…

- David Turturean, elev in clasa a X-a la Colegiul National „Stefan cel Mare" din Suceava, s-a calificat la doua olimpiade internationale care se vor desfasura in China si Sri Lanka, dar risca sa nu participe deoarece statul refuza sa-l ajute...

- Zhang Xiaoen (29 ani), fiul unui om de afaceri de success din Hangzhou, China, risca mulți ani de inchisoare dupa ce a imprumutat zeci de milioane de dolari pentru a iși rasfața pretențioasa iubita.

