Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 5 de sarcina. Cum e copilulMarime: 3,3 mm Greutate: mai putin de 1 g Este cat... o samanta de susan La 5 saptamani, bebelusul este cat un graunte de susan. Este inca un embrion, dar va creste surprinzator de repede. Mult mai rapid decat in orice alta perioada din…

- La inceputul saptamanii vremea va fi rece, iar temperatura maxima va fi intre -9 si 1 grad, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca, noaptea de luni spre marti va fi cea mai rece din saptamana care urmeaza. In Capitala, temperatura nu va depasi 0...

- Pe perioada celor sase luni cat va dura presdintia Romanie la Uniunea Europeana, publicatia Politico ofera un ghid oficialilor si functionarilor europeni pentru a se descura prin Bucuresti.

- Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat ca Legea pensiilor va fi dezbatuta in Parlament la inceputul saptamanii viitoare, respectiv astazi si maine in comisiile de specialitate, urmand ca apoi proiectul sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor, anunța Mediafax. „Pot sa va spun ce stiu in calitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat, luni, ca urmeaza o racire accentuata a vremii, cele mai friguroase zile urmand sa fie spre finalul acestei saptamani, cand prognozele indica, in multe regiuni, maxime negative și precipitații.

- In plina epoca a consumerismului și a globalizarii, ar trebui sa te mire ca gasești un autor roman tradus in Podgorica intr-un mall deschis de curand? Bine, e impropriu spus un autor, mai degraba un ganditor, un filosof, un „Einstein al istoriei religiilor”, cum l-au numit americanii pe Mircea Eliade.…

- Liceul Tehnologic Marmatia, din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, se numara printre laureatii Premiilor de excelenta in domeniul educatiei si formarii profesionale (EFP) 2018, anunta Comisia Europeana. Premiile au fost inmanate la Viena, de comisarul european Marianne Thyssen, la conferinta de inchidere…

- Vanzarea va avea loc la finalul lunii ianuarie, la Paris, a anuntat luni pentru AFP casa de licitatie Christie's. Paltoane, taioare, rochii, accesorii, aproape 300 de loturi, unele unicat, realizate de celebrul creator de moda, care a murit in 2008, sunt in catalogul acestei vanzar, un eveniment pentru…