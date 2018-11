Stiri pe aceeasi tema

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- Președintele Klaus Iohannis va participa duminica la ceremoniile de la Paris dedicate centenarului de la armistițiul din 1918, care a marcat incheierea Primului Razboi Mondial. La evenimentele gazduite de președintele francez Emmanuel Macron vor fi prezenți lideri din 70 de state, printre aceștia, Donald…

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…

- Marea Britanie, Germania si Franta au cerut o investigatie "credibila" privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ministrii de externe ai celor trei state declarand ca responsabilii trebuie gasiti si trasi la raspundere si au cerut un raspuns detaliat din partea Riadului, transmite BBC.

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…

- Industria Romaniei este una de slaba calitate si costurile de productie sunt mari, iar politicile industriale lipsesc in strategiile guvernelor romanesti din ultimii 28 de ani. In acelasi timp, tari precum Germania, Marea Britanie sau Franta au politici foarte clare industriale si constientizeaza importanta…

- Romania a intrat in Primul Razboi Mondial in august 1916 dupa doi ani de neutralitate in care s-au decantat cele doua curente majore de opinie din societatea romaneasca. Majoritari erau cei care sustineau ca trebuie sa mergem alaturi de Antanta (Franta, Marea Britanie, Rusia) impotriva Puterilor Centrale…

Aproape sase din zece americani considera ca Trump este prea prietenos cu Rusia, iar patru din zece vad Rusia ca fiind un dusman al SUA, conform unui sondaj comandat de CNN si efectuat de SSRS.