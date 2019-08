Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii rus ar fi anulat miercuri evacuarea temporara a localitatii Nionoksa, in nord-estul Rusiei, in apropierea careia a explodat pe 8 august o racheta despre care autoritatile ruse afirma ca avea propulsie pe baza de combustibil lichid, dar care

- Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare informeaza, miercuri, ca masuratorile efectuate pe teritoriul Romaniei, in perioada 8 august pana in prezent, indica faptul ca, in momentul de fata, in Romania nu exista nicio modificare a radioactivitatii mediului.

- Cel puțin cinci experți nucleari au murit în misterioasa explozie în timpul testarii unui motor de racheta în nordul Rusiei, acum patru zile, scrie The Moscow Times care trece în revista tot ce știm pâna acum despre accident.Explozia nucleara din Rusia: Radioactivitatea…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o 'crestere pentru scurt timp' a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o "crestere pentru scurt timp" a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk, in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind urmata de un incendiu,…

- Statele Unite au dezmintit marti acuzatia Rusiei ca intentioneaza sa se retraga din tratatul de interzicere a testelor nucleare, transmite Reuters. Un reprezentant al Moscovei a declarat in cadrul unei conferinte pentru dezarmare de la Geneva ca Washingtonul are in vedere retragerea din…

- Rusia probabil efectueaza teste nucleare militare in regiunea arctica prin incalcarea unui acord international, a afirmat un oficial din cadrul Administratiei Donald Trump, dar Moscova a respins acuzatiile, argumentand ca este vorba de o campanie pentru afectarea imaginii potrivit mediafax.Moscova…

- Moscova „probabil nu se conformeaza prevederilor" Tratatului de Interzicere Completa a Testelor Nucleare (CTBT), a declarat generalul Robert Ashley, directorul Agentiei americane de Informatii Militare (DIA), citat de BBC. Statele Unite au semnat acest tratat international, dar nu l-au ratificat. Rusia…