Concedierile vor avea loc probabil in decurs de peste un an si vor viza toate regiunile si sectoarele de activitate, potrivit WSJ. Discutii la varful conducerii privind restructurarea au avut loc joi si vineri dar inca nu s-a luat o decizie finala, au declarat surse financiare pentru Reuters. Membrii Comitetului de supervizare al Deutsche Bank au discutat planurile in aceasta luna si au acceptat concedieri masive, sustin sursele citate de Reuters.

Directorul general Christian Sewing incearca sa-i convinga pe investitori ca poate redresa cel mai mare grup bancar german, ale carui actiuni…