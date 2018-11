Wall Street Journal: Cel mai bun acord prost pe tema Brexit-ului. Acordul dnei May e groaznic dar este singurul

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Presedintia austriaca a Consiliului Uniunii Europene a convocat pentru luni, 19 noiembrie, o reuniune ministeriala la Bruxelles cu obiectivul de pregati summitul extraordinar din 25 noiembrie al liderilor UE referitor la acordul preliminar cu privire la Brexit, informeaza EFE si APA. 'Ministrii…

- Non-stop... Negocierile pentru Brexit dintre Bruxelles și Londra s-au accelerat de vinerea trecuta și au continuat aproape non-stop in ultimele 72 de ore. Obiectivul este acela de se a incheia un acord de principiu care sa poata fi acceptat de guvernul Theresei May (poate, marți) și sa fie ratificat…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Singurul lucru cu care toti cei implicati in problema Brexitului vor fi cu siguranta de acord e faptul ca orice intelegere cu care Theresa May s-ar intoarce de la Bruxelles va fi o umilinta de ordin national. Chiar daca premierul primeste tot ceea ce cere, si nimeni nu crede ca se va intampla asa, Marea…

- Ar fi gresit ca Uniunea Europeana sa "pedepseasca" Marea Britanie pentru intentia sa de a iesi din blocul comunitar, a afirmat marti fostul ministru de externe italian Franco Frattini, intr-o discutie despre viitorul proiectului european in cadrul conferintei Bucharest Forum. In acelasi…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Primarul Sadiq Khan a pledat ieri pentru a doua consultare populara privind divortul regatului de UE, avertizand ca Marea Britanie risca deruta in afara blocului comunitar, fara un acord cu Bruxelles. Dezbaterea contra sau pentru unui al doilea referendum s-a intetit iar in Marea Britanie. Premierul…