- Presedintele iranian Hassan Rohani a apreciat joi ca sanctiunile americane impuse sefului diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif traduc ”frica” si ”neputinta” Washingtonului, pe fondul tensiunilor tot mai puternice intre cele doua tari inamce, relateaza news.ro.Zarif - vocea Iranului pe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Emmanuel Macron a sosit miercuri la Tokyo în prima sa vizita în Japonia, care, dincolo de tensiunile dintre Nissan și Renault, e orientata spre dosarele fierbinți ale G20 de la sfârșitul saptamânii de la Osaka, potrivit Rador care citeaza France 24.Shinzo Abe și Emmanuel…

- Locuitorii din orașul elvețian Zurich au cea mai buna calitate a vieții, potrivit celui mai recent raport Deutsche Bank privind nivelul de trai. Orașul elvețin a surcalsat, în acest an, capitala Noii Zeelande - Wellington, plasându-se pe primul loc la nivelul de trai pe care îl…

- Soții Robin și Jack Firestone din Statele Unite susțin ca moartea Prințesei Diana nu a fost un accident și ca doua mașini negre, pe care l-au vazut in tunelul Pont de' l'Alma din Paris, la scurt timp dupa producerea tragediei, nu a fost niciodata verificate de anchetatori. Deși au trecut aproape 22…

- Cred ca este important sa aducem in Romania exemple de bune practici din strainatate, sa avansam piata de capital locala, astfel incat companiile listate si persoanele care le reprezinta sa aplice strategii de succes pentru a atrage investitori si capital la nivel international, a declarat, joi, intr-o…

- Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de luni in scadere cu 0,90%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.079,01 puncte, in scadere cu 29,03 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Yonhap. New York - Bursa de pe Wall Street…