- Scumpirea carburantilor si a altor produse de baza si introducerea de noi taxe la inceputul acestui an au generat proteste violente in Tunisia, in trei zile consecutive, in capitala acestui stat si in cel putin alte patru orase, scrie Reuters, citeaza news.ro.Politistii au intervenit cu gaze…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare comunica o rata a șomajului la sfarșitul lunii decembrie 2017 de 3,22%, in creștere cu 0,01% fața de luna noiembrie 2017. Numarul total de șomeri inregistrați la AJOFM Satu Mare la 31.12.2017 este de 4.727 de persoane din care femei 1.942.…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters. Organizatia Tarilor…

- Un protestatar si-a pierdut viata luni, in orasul tunisian Tebourba, in urma ciocnirilor intre fortele de ordine si manifestantii impotriva cresterii preturilor si a taxelor, informeaza Reuters. Alti cinci oameni au fost raniti si transportati la spital, a relatat agentia de presa TAP, preluata de…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia. Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Anul abia incheiat ar fi trebuit sa fie unul pozitiv pentru leu. Cu o alianta stabila la guvernare, cu una din cele mai importante cresteri economice din UE, existau cele mai favorabile premise. Dar… Dupa un 2016 incheiat cu un curs de 4,5471 lei, euro a scazut in 8 februarie la 4,4888 lei. Intre timp,…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism. "Este justificat…

- Banca centrala americana a majorat ratele de referinta ale dobanzii, dar si-a mentinut neschimbate perspectivele privitoare la dobanzi pe anii viitori, chiar in conditiile in care strategii au previzionat o accelerare pe termen scurt a cresterii economiei americane in urma reducerilor fiscale propuse…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro incepand din 2017 si pana in 2019, dar a avertizat ca pana in 2020 rata inflatiei va fi inferioara obiectivului tinta, informeaza AFP si Reuters.

- Finlanda va parasi Uniunea Europeana si se va pozitiona ca Elvetia pentru a isi proteja independenta, in cazul in care Laura Huhtasaari, candidatul prezidential din partea partidului eurosceptic Adevaratii Finlandezi, va castiga alegerile din luna ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ambasada SUA din Rusia a anuntat luni ca va relua unele servicii de viza in consulatele americane unde fusesera anterior suspendate din cauza expulzarii unor diplomati, situatie care i-a creat un deficit de personal, relateaza Reuters. SUA au inceput sa isi restranga in august serviciile de viza…

- Economia Statelor Unite a crescut cu 3,3%, in al treilea trimestru din 2017, fata de 3,2%, cat era prognozata, datorita cheltuielilor guvernamentale, potrivit celei de-a doua estimari a Produsului Intern Brut publicata miercuri de Departamentul american al Comertului, scrie Reuters. Economia…

- Actrița americana Meghan Markle și-a incheiat rolul in serialul "Suits" dupa șapte sezoane, au anunțat USA Network și Universal Productions Cable intr-un comunicat publicat marți, la o zi dupa ce Markle și prințul Harry al Marii Britanii și-au anunțat logodna și viitoarea casatorie, informeaza…

- Bitcoin a depasit 9.700 de dolari la doar o saptamana dupa ce a atins 8.000 de dolari, fiind in centrul atentiei in pofida avertismentelor legate de formarea unei bule speculative. Cresterea a urcat volatilitatea din ultimele 10 zile a monedei virtuale la un nivel de 15 ori peste cel al cursului…

- Axa rutiera Botosani-Iasi va fi reabilitata si modernizata cu bani europeni prin Programul Operational Regional 2014-2020, suma ridicandu-se la 68 milioane euro, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE).…

- Increderea companiilor germane in economie a inregistrat o crestere record in noiembrie, ceea ce sugereaza ca directorii companiilor din Germania sunt mai optimisti ca niciodata in privinta soliditatii economiei globale, transmit Reuters si Bloomberg. Vineri, Institutul de cercetare economica…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimii sase ani, potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, citat de Reuters, DPA si Bloomberg. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara…

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitat, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile, relateaza Reuters. Informaţia a apărut după ce compania americană…

- United Romanian Breweries Bereprod si-a crescut productia de bere cu 10% in perioada ianuarie-noiembrie si cifra de afaceri consolidata la nivel de grup cu 12%. Productia nationala a United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a depasit nivelul de doua milioane de hectolitri in perioada ianuarie-noiembrie…

- Presedintele Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a incheiat interventia televizata duminica seara fara sa isi anunte demisia si a facut cunsocut ca va prezida luna viitoare congresul partidului sau, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Congresul urmeaza sa aiba loc in saptamanile viitoare. Eu voi prezida…

- Peste 10.000 de oameni au marsaluit, vineri, la Atena, pentru a marca revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente intre politie si o parte dintre tinerii manifestanti, relateaza Reuters.

- Imagini surprinse din satelit | Ce mai pregatesc nord-coreenii Regimul Kim Jong-Un nu a tinut cont de sanctiunile ONU si de presiunea internationala si a continuat sa-si dezvolte programele nucleare si balistice, fiind in posesia unor rachete despre care se presupune ca au potentialul de a atinge…

- Politia ceha a anuntat ca a pus capat investigatiei in cazul agresiunii careia i-a cazut victima, la finalul anului trecut, jucatoarea ceha de tenis Petre Kvitova, fara sa-l gaseasca pe cel care a ranit-o pe sportiva, informeaza Reuters.

- Raportul RADET la un an de administrare speciala sub primarul Bucurestiului Gabriela Firea nu arata deloc bine si confirma lipsa investitiilor. Astfel, pierderile din retea in luna septembrie au crescut la 63,71%, fata de 55,42% in aceeasi perioada a anului trecut. Acest lucru se va regasi si in…

- Majorarea accizei la carburanti, cresterea pretului la energia electrica si scumpirea legumelor au dus inflatia anuala la 2,6% in octombrie, in urcare semnificativa de la 1,8% cu doar o luna in urma. Datele publicate de Institutul National de Statistica arata faptul ca, intr-o singura luna, carburantii…

- Dupa o cadere de doi ani și o stabilizare în 2016 în acest an exporturile Republicii Moldova vor înregistra o creștere considerabila. Anticipam ca volumul total va atinge 2.370 milioane USD cu circa 16% mai mult fața de anul 2016. Volumul total al exporturilor va crește…

- Pana in prezent, dezvoltarea infrastructurii retelelor fixe de internet a fost cea care a sustinut cresterea comertului online, insa treptat avansul va fi generat tot mai mult de catre extinderea si imbunatatirea retelelor de comunicatii mobile, in conditiile in care deja peste 40% din comenzile…

- Facebook a raportat, pentru al treilea trimestru, castiguri si vanzari care au depasit asteptarile Wall Street-ului, dar actiunile companiei au scazut dupa anuntul conform caruia costurile operationale din 2018 vor creste cu aproximativ 60%, mai rapid decat castigurile estimate pentru 2018, potrivit…

- iPhone X, modelul de top al celor de la Apple, impresioneaza in primele review-uri, iar acțiunile Apple au crescut puternic pe bursa, ajungand la maximul tuturor timpurilor. Apple are acum o capitalizare de 861 de miliarde de dolari, mai mult decat economiile Olandei ori Elveției, și peste economiile…

- vezi prezentarea Vara este mai aproape decat crezi, la cateva ore de zbor de Romania. Iata cinci destinatii calde in care sa sfidezi frigul de toamna si sa ai o vacanta la plaja cu doar cateva sute de euro. 21 21 0 21 0 0 Sursa foto: Graficam Ahmed Saeed/Shutterstock.com Prezentarea…

- Peste 4000 de lucratori din intreaga Bulgarie, statul cel mai sarac din Uniunea Europeana, s-au adunat vineri la Sofia pentru a cere salarii mai mari, relateaza dpa și Reuters. Intre manifestanți s-au numarat atat medici, cat și mineri și funcționari publici. Protestatarii s-au adunat în…

- Ministrul spaniol al Economiei, Luis De Guindos, a declarat, joi, ca se asteapta la o crestere economica de putin peste 3% in acest an, in pofida crizei din Catalonia, transmite Reuters. Economia spaniola, a patra mare economie a zonei euro, a inregistrat un ritm anual de crestere de 3,2%…

- Creșterea economica nu pare sustenabila, considera companiile straine din Romania. Cu toate acestea, firmele se așteapta la o creștere a afacerilor in urmatorul an. Insa, marile probleme raman lipsa predictibilitații și deteriorarea mediului de afaceri.

- In perioada ianuarie-iulie 2017, industria alimentara a crescut cu 4,7% din punct de vedere valoric. Romanii au cheltuit mai mult, migrand de la produse economy la mainstream, si de la mainstream la premium, spune, in cadrul evenimentului Retail Arena, Romina Ardelean, consultant GfK Consumer Panel…

- Grupul auto francez Renault a raportat marți o creștere de 15,9% a vânzarilor în trimestrul al treilea, ceea ce a determinat proprietarul Dacia sa își îmbunatațeasca prognozele privind evoluția pieței auto mondiale și totodata sa își confirme obiectivele comerciale pentru…

- Producatorul de apa de izvor Calipso a inregistrat o crestere a vanzarilor a volumelor de apa cu 20% in primele noua luni din 2017 fata de aceeasi perioada a anului trecut. De la inceputul anului, Apa Calipso a vandut peste 160 de milioane de litri de apa. 0 0 0 0 0 0 „Cresterea…

- Compania Transilvania Broker, al treilea cel mai mare broker de asigurari din Romania, va demara saptamana viitoare o oferta publica initiala (IPO) in vederea listarii Bursa de Valori Bucuresti. Intervalul de pret anuntat este cuprins intre 12 si 15,5 lei/actiune, compania urmand sa fie evaluata…

- Compania petroliera rusa Rosneft și autoritațile din Kurdistanul irakian au semnat un acord privind operarea unei conducte pentru exporturile de țiței din regiunea autonoma kurda, informeaza Reuters. Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia, a anunțat vineri ca va deține…

- Andrej Babis, considerat favorit la castigarea alegerilor legislative din Cehia, promite ca va investi masiv in infrastructura, va scadea TVA si va reduce povara fiscala pentru companii si muncitori, insa toate aceste promisiuni ar putea pune in pericol echilibrul bugetar, informeaza Reuters. Miliardarul…

- La 7 ani de la infiintare, elefant.ro rasplateste clientii cei mai fideli si lanseaza pentru acestia Elefant Premium. In cadrul acestui program de loialitate, elefant.ro va aloca, in urmatorii ani, peste 10.000.000 de lei sub forma de vouchere de reducere. 0 0 0 0 0 0 Programul Elefant…

- In cea de-a doua jumatate a anului, grupul Hornbach estimeaza o crestere a cheltuielilor, asociata, printre altele, cu digitalizarea comertului cu amanuntul. In acelasi timp, o contributie tot mai importanta la cresterea cifrei de afaceri o au si activitatile online din cadrul concernului. 5 …

- Daca intenționați ca in viitor sa folosiți mașini fara șofer exista o buna probabilitate ca acestea sa foloseasca semiconductori Nvidia. Producatorul american de cipuri grafice a dezvoltat cele mai puternice procesoare auto, de 13 ori mai bune decat generația anterioara, iar constorii le pot folosi…