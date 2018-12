Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Poloniei, Lech Walesa, trebuie sa-i ceara scuze liderului partidului aflat la putere Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, pentru postarea de comentarii defaimatoare pe Facebook in 2016, a decis un tribunal polonez, informeaza dpa. Tribunalul a decis joi ca acele…

- Emmanuel Macron a admis miercuri, in timpul unui interviu la TF1 ca nu a "reușit sa impace poporul francez cu liderii sai" și a promis sa guverneze "in mod diferit" in viitor. Președintele Republicii a estimat, de asemenea, ca executivul nu le-a acordat destula "atenție" francezilor de la inceputul…

- Cancelarul german a estimat miercuri ca posibilitatea unui compromis cu Londra privind o iesire organizata a Regatului Unit din Uniunea Europeana "exista in continuare", dar a avertizat ca Germania se pregateste si pentru o ruptura fara acord, potrivit Rador, care citeaza La Libre .

- Dupa o succesiune de crize guvernamentale, familia conservatoare a Angelei Merkel se teme acum de doua eșecuri electorale: in Bavaria, duminica, și apoi in Hessa, la sfarșitul lui octombrie, care ar slabi si mai mult coaliția tot mai fragila a cancelarului german, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Victor Ponta reactioneaza ironic dupa ce Liviu Dragnea l-a laudat pe Traian Basescu, intr-un interviu la Romania TV. Fostul premier afirma ca Dragnea a fost trimis in PSD chiar de Basescu."Ah - ma astept ca Liviu Dragnea sa ii prezinte scuze lui Basescu, in numele PSD , pentru faptul ca l-am…

- Președintele partidului polonez Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a anunțat in coloanele ziarului "Super Express" ca "se vor gasi mijloace financiare pentru a imbunatați soarta pensionarilor". In opinia sa, guvernul și conducerea partidului lucreaza deja la programul de ajutor suplimentar…