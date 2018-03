Stiri pe aceeasi tema

- Turismul in spatiu va aduce o noua revolutie culturala. De la aceasta idee au plecat Bianca si Mihaela, doua eleve din Constanta, i-au convins pe cei de la NASA. Proiectul lor a fost ales marele castigator intr-o competitie la care s-au inscris zece mii de elevi din 20 de tari. "Cicada reprezinta un…

- Am mai auzit zvonuri cum ca Calvin Harris și Dua Lipa și se pare ca acum Calvin a confirmat toate barfele de pe rețelele de socializare. Artistul a postat o bucațica de piesa pe contul sau de Twitter, dar se pare ca proiectul e inca secret. Dua Lipa nu a vorbit insa in public despre... View Article

- Piese precum “Tell me who” și “Back to me” sunt fredonate nu doar de mulți romani, fani ai dj-ului Vanotek ce s-a remarcat pentru prima data in București, unde a compus piese pentru mai mulți artiști. Acum dj-ul se aude pana-n Rusia, unde a cucerit topurile și susține mai multe concerte. Piesa “Tell…

- Diplo ne-a dezvaluit intreaga lista de piese pe care le pregatește pentru un EP numai bun pentru o vara insorita. Artistul va lansam EP-ul “California” pe 23 martie. EP-ul “California” va include colaborari cu MØ, Goldlink, D.R.A.M, Lil Yachty și Santigold. De asemenea, piesele de pe noul EP vor fi…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la frumoasa Bella Hadid! “O fata singura-n… iarba. In iarba e și singura e, din cate știm, dar cu peste 17 milioane de fani, pe Instagram. Sa-i spui “frumoasa Bella” e ca și cum ai face un pleonasm, sa-i spui doar Bella e pacat. Cea mai faimoasa “Frumoasa” intinsa...…

- Academicienii Cristian Hera, Bogdan C. Simionescu, Ioan-Aurel Pop si Victor Voicu au fost propusi pentru functia de presedinte al Academiei Romane, alegerile urmand sa aiba loc pe 5 aprilie, a declarat, vineri, reprezentantul forului cultural si stiintific.

- Dj-ul Marshmello nu sta cuminte deloc. Fenomenul EDM produs de el și inca cațiva dj, printre care Tiesto, Steve Aoki și Martin Garrix a prins publicul intr-un party non-stop. Și nu putem spune ca nu ne place asta. Marshmello chiar le-a promis fanilor ca se va intoarce la inceputurile muzicii dance și…

- In contextul vizitei omologului sau sarb, Aleksandar Vucic, presedintele Klaus Iohannis a reiterat importanta unui sistem de infrastructura dezvoltat intre cele doua tari. Si,pentru a marca acest moment, seful statului le-a dezvaluit jurnalistilor si o patanie amuzanta. Mai exact, Iohannis a povestit…

- Se numește Dana Paris și locuiește in Pitești (dar ne-a zis ca ar fi preferat sa o cheme Dana Pitești și sa locuiasca in Paris), iar in dimineața asta la Virgin Tonic a venit sa-și revendice sesiunea de destructoterapie (da, terapia prin distrugere). Dana are doua fete și locuiește inca cu cea mica,…

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Scopul final al proiectului este elaborarea unei metodologii inovatoare privind implementarea gandirii spatiale si a GIS in scoli. Parteneriatul strategic implica sapte institutii europene, dintre care patru scoli din Belgia, Marea Britanie, Romania si Austria, doua universitati, - Universitatea Complutense…

- Piesele “Perfect”, “Castle on the hill” și “Shape of you” l-au ajutat pe Ed Sheeran sa devina artistul cu cele mai multe inregistrari vandute ale anului 2017. Albumul “Divide”, lansat in martie 2017 a devenit in doar cateva luni cel mai bine vandut album al anului. Ed Sheeran este al cincilea artist…

- Generația numita “millenials” iși transforma pasiunea pentru avocado in orice, de la tricouri personalizate, felicitari, pana la cutii pentru inelul de logodna. Da, un avocado fara sambure poate inlocui acum cutiuța inelului. Moda inelului in avocado a acaparat internetul și e o chestie cat se poate…

- In 4-6 mai, in Cluj-Napoca, va avea loc cea de a 9-a ediție TEDxEroilor, cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Acesta va presupune o zi și jumatate de conferința, dedicata ideilor și inovației și o zi in care publicul este invitat sa participe la diferite activitați interactive și workshop-uri.…

- Fiica cea mica a lui Traian Basescu, supranumita EBA, anunța pe Facebook detaliul de viața personala ca e din nou insarcinata și va avea al treilea copil. „In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel putin trei copii. Eu si Catalin suntem foarte bucurosi si, fara sa aveti parte…

- Celebrul narcotraficant mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, detinut intr-un regim de cvasiizolare in asteptarea procesului, in septembrie, a declarat ca procesul sau va fi ”o farsa” in cazul in care nu sunt relaxate regulile care-l impiedica in prezent sa-si finanteze apararea, scrie AFP.Citește…

- Niciun dubiu ca cel mai așteptat film al acestui weekend ”will blow you away”! ”Black Panther”, cea mai noua producție a studiourilor Marvel aduce o experiența cinematografica cu totul speciala prin efectele speciale, secvențele de acțiune, costume și actori mai puțin cunoscuți, dar foarte talentați!…

- De saptamana asta poți vedea la cinema unul dintre cele mai așteptate filme cu supereroi de la Marvel. Primul supererou de culoare din lumea benzilor desenate, Black Panther va face trecerea pe marele ecran pe 16 februarie. Pe numele sau T’Challa, supereroul s-a nascut in Wakanda, o țara africana ascunsa…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Rareș și Ștefan, copiii celui mai galonat cuplu de campioni din badmintonul romanesc, au ales sportul rege in locul celui practicat de parinții lor Ultimul pe lista Așchia nu sare departe de trunchi. Intr-adevar, nu sare. Dar uneori, capata forme diferite. Un dublu exemplu il gasim in familia Milon.…

- Devenita numarul unu in topul Billboard Latin airplay, Jennifer Lopez vorbește despre puterea de a fi femeie la Hollywood și mișcarea #metoo. Jenifer Lopez a fost invitat de onoare la petrecerea Guess organizata de Paul Marciano, dar asta nu a impiedicat-o pe artista sa le aclame pe femeile ce lupta…

- Un flashmob PROTEST este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie, potrivit...

- Tomorrowland este de peste 13 ani festivalul emblema pentru muzica electronic dance din intreaga lume. Pentru ediția din 2018 s-au vandut imediat aproximativ 285,000 bilete, demonstrand cat de nerabdatori sunt fanii acestui festival, dar și cererea extraordinar de mare de pe piața festivalurilor. Ediția…

- Dupa calificarea in turul al treilea al AusOpen, Bogdan a urcat pentru prima data in cariera in Top 100 WTA, pe locul 89, cu 709 puncte. Si Mihaela Buzarnescu a urcat pe cel mai bun loc din cariera, de pe 44 pe 43, cu 1.184 de puncte. Simona Halep a coborat pe locul 2 in clasamentul WTA, dat publicitatii,…

- Iubita lui Pablo Escobar, Virginia Vallejo anunța ca va da in judecata platforma de streaming pentru show-ul “Pablo Escobar: El Patron del Mal” , pe motiv ca i-au furat povestea de dragoste, iar povestea din film este creata din amintirile pe care ea le are cu celebrul lider de cartel. Procesul a fost…

- Organizatorii Tomorrowland au dezvaluit primele nume care vor fi prezente pe scena in cele doua weekenduri de festival. O prima supriza o reprezinta revenirea lui Hardwell, care la ultimele doua ediții a lipsit de la festivalul organizat in Boom, Belgia. Line-up-ul nu este complet deocamdata și arata…

- Una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, Isabelle Gullden, a avut parte de un moment inedit ieri seara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei de azi cu CSU Danubius Galați ( Sala Polivalenta, ora 19.00, in direct…

- A devenit deja un trend ca artiștii din S.U.A. sa il critice pe Donald Trump in videoclipurile și piesele lor, iar Justin Timberlake nu se lasa mai prejos. Artistul a lansat piesa “Supplies” de pe albumul “Man of the Woods“, iar videoclipul regizat de Dave Meyers este la inalțime. La inceputul videoclipului…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Centrul Vitality sport & wellness, cel mai nou și modern centru sportiv din județul nostru, a carui panglica inaugurala a fost taiata vineri, organizeaza in week-end clase de gimnastica aerobica, seminarii din sfera fitness-wellness, precum și un concurs cu contragreutate, avand doua categorii - fete…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Au facut prima baie din noul an. Mai mulți amatori de senzații tari din Germania s-au adunat la Berlin pentru a sarbatori Revelionul intr-un mod inedit. Oamenii, deghizați in personaje de poveste s-au scaldat in apele reci ale lacului Orankesee.

- Se apropie noaptea de Revelion și inainte sa trecem in 2018, atat Uber cat și Taxify au pus de-o lista de recomandari pentru cei care vor sa le foloseasca serviciile, astfel incat sa nu dea o avere pe mașina care sa-i plimbe intre petreceri de Revelion. Pentru taximetriștii tradiționali inca nu a facut…

- Liviu Pilat, coleg al directorului Bibliotecii Universitare, i-a asteptat pe Anda si Bogdan la masa de Craciun, dar a inceput sa se ingrijoreze cand a vazut ca acestia intarzie sa apara.