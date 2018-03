Stiri pe aceeasi tema

- Sambata aceasta am pus in ordine primele 40 de piese in VIRGIN RADIO HOT 40! Ca in fiecare saptamana, tu ne-ai ajutat sa ordonam piesele clasamentului Virgin Radio Romania. “Beretta” de la Carla’s Dreams este din nou NO.1, pastrandu-și poziția dupa saptamana trecuta in VIRGIN RADIO HOT 40. Pana sambata…

- Beyonce și Jay-Z sunt cel mai ocupat cuplu din lumea muzicii. Mereu in graba, din studio pe platoul de filmare, sau la evenimente mondene, cei doi nu stau in loc. Mai nou, cuplul a fost zarit de fani din intreaga Jamaica filmand in diferite locații, iar aceștia au tot postat pe Twitter mesaje cum ca...…

- Shurubel a facut in aceasta dimineața un wake up call senzual de excepție Larisei, in varsta de 15 ani. Iubitul ei Dan a inscris-o, așadar colegul nostru s-a straduit sa o seduca telefonic cu plaja, scoici, chitara, iar Larisa i-a facut și ea doua surprize. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct...…

- Alexandra i-a facut Alinei un wake up call de milioane, asta dupa ce a relaxat-o dis de dimineața, iar cele doua și-au unit chakrele și au visat la o savana calduroasa cu leuți. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața, la Virgin Radio…

- Shurubel gasește ușor inspirația, mai ales daca incepe ziua in Virgin Tonic cu versurile propuse de voi la concursul ”Rescrie Refrenul la Virgin Tonic cu Julius Meinl”. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți…

- In 1997 Tiesto si Arny Bink au pus bazele Black Hole Recordings, label-ul care a lansat uriasele succese “Magik“, “In Search Of Sunrise” si compilatiile mixate “Nyana“. Black Hole a devenit atat de puternic, incat in 2001 Tiesto a lansat un sub-label, Magik Muzik. “Este un label pentru inregistrarilor…

- Ce surpriza mai buna poți primi decat un wake up call de la colegul nostru, Shurubel? Cum Andrei este curier, Shurubel l-a sunat ca sa se asigure ca pachetul sau cu reviste deocheate ajunge in siguranța și nedesfacut. Continuarea conversației l-a lasat insa pe Andrei cu gura cascata și puțin uimit.…

- Jane Wilde este femeia care i-a fost alaturi savantului Stephen Hawking timp de 25 de ani și i-a daruit trei copii: Robert, Lucy și Timothy. Cu o voința de fier și un optimism incredibil, Jane a refuzat sa accepte previziunile pe care le faceau medici in legatura cu boala soțului ei. Jane l-a cunoscut…

- Bogdan a facut cel mai matinal wakeup call in aceasta dimineața și a trezit-o pe Oana pentru a merge la un termen de judecata. Da, ai citit bine, dar va trebui sa asculți toata conversația pentru a-ți da seama de ce. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin... View…

- Prietenul Gabrielei a inscris-o la o conversație romantica in limba pasiunii alaturi de Bogdan. Cu o spaniola puțin stalcita Bogdan a reușit sa o trezeasca pe Gabriela și sa o faca sa zambeasca larg. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața,…

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- De ziua voastra, dragile noastre, noi: Bogdan, Shurubel și Ionuț, va aducem cate o bombonica de urechi de fiecare. E piesa care ne definește și pe care v-o dedicam intr-una dintre cele mai frumoase zile din primavara asta. IONUȚ: Lauv – I like me better SHURUBEL: Ricky Martin – Tu Recuerdo (MTV Unplugged)…

- Swedish House Mafia au aprins scanteia dupa ce trio-ul a postat pe Facebook o fotografie de cover și una de profil cu toți membrii formației. Steve Angello, unul dintre cei trei membri ai trupei le-a raspuns fanilor de pe Twitter dupa ce aceștia s-au entuziasmat mult prea tare dupa zvonul unei potențiale…

- Un nou meme viral circula pe internet dupa decernarea premiilor Oscar. Actrița Jennifer Garner a prezentat show-ul lui Eddie Vedder la decernarea premiilor și toți ochii au fost pe ea dupa ce și-a facut apariția intr-o superba rochie albastra. Printre cele mai importante momente din timpul decernarilor,…

- Delerium este un proiect dance, din Vancouver, Canada, format in anul 1987. De-a lungul carierei, stilul muzical a trecut prin mai multe transformari, de la ambiental, industrial si electronic pop. Albumul “Karma” a garantat succesul proiectului pe scena muzicii electronice. Daca a fost ceva care sa…

- Meghan Markle nu s-a ferit sa abordeze un subiect sensibil la un forum organizat de The Royal Foundation, fundația inființata de printii William si Harry. Deși protocolul regal spune clar ca familia regala nu trebuie sa ia poziții politice sau sa comenteze acțiuni cu tenta politica, actrița a aratat…

- Shakira a virat in conturile autoritaților spaniole aproape 18 milioane de lire sterline dupa ce a fost avertizata ca ar putea face inchisoare pentru frauda fiscala. In urma cu cateva luni, FISC-ul spaniol a cerut procurorilor sa-i verifice cantareței caștigurile internaționale din perioada 2011 – 2014,…

- Cu siguranța Dua Lipa nu mai ține cont de reguli. La afterparty Brit Awards cantareața a fost suprinsa aproape lipita de Calvin Harris pe care se pare ca l-a cam urmarit toata seara. O sursa din interior a declarat ca artista in varsta de 22 de ani nu l-a cucerit doar pe Calvin Harris, ci... View Article

- In timpul unui show radio, telefonul a sunat pentru Camila, și nu a fost de bine. Cantareața a acceptat provocarea de a vorbi cu unul din fani, un baiețel pe nume Louis dar nu cred ca s-a simțit prea bine dupa ce a auzit parerea acestuia, mai ales ca tot ce a spus baiețelul a... View Article

- Cel mai mare festival de muzica electronica din lume, Tomorrowland va uni anul acesta șapte orașe din țari diferite intr-un imens festival sincron. Acesta este al doilea an in care proiectul “Unite with Tomorrowland” este organizat, iar producatorii anunța ca anul acesta festivalurile vor fi mai mari…

- Ashton Kutcher a povestit in emisiunea unui prieten ca separarea de Demi Moore a fost momentul de cotitura al vieții lui. Actorul a simțit atunci ca trebuie sa plece intr-o calatorie de regasire și a ales pentru asta munții Big Sky din Montana. Timp de 7 zile a stat acolo doar cu apa și ceai. ”Nu am…

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- Saptamana asta, Shazam ne arata care au fost cele mai populare piese printre cautarile romanilor. Ce zici, te surprinde ceva din clasamentul asta? Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, cele mai populare…

- AREA21 duo-ul EDM care reuneste doua nume din scena dance: Martin Garrix si Maejor, si face comeback-ul cu un realease nou, “classy slice” intitulat “Happy“. Sub acest alias cei doi producatori au mai lansat trei piese: Glad You Came, We Did It, Girls and Spaceship. In ziua lansarii, zi care a coincis…

- Dupa ce am aflat la prima ora cum a fost intalnirea de aseara pentru Brandușa și Alin, a venit momentul sa stam la povești cu Laura și George. Am aflat ca la finalul intalnirii Laura a primit de la George un ou de ciocolata cu surprize, pe care l-au imparțit in aceasta dimineața. Care a... View Article

- Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Laura a fost azi in studioul Virgin Tonic pentru #RadioTinder, iar dupa ce a dat de foarte multe ori swipe left, George din București a convins-o, in cele din urma, sa dea swipe right. Urmeaza un date interesant! Bogdan, Ionuț și Shurubel au luat-o la intrebari pe Laura și au aflat 5 lucruri despre…

- KSHMR, dj-ul cea zguduit vara trecuta plaja de la Neversea, revine sub un nou alias cu care ne tot ține in suspans pe Twitter. Zilele trecute KSHMR a publicat zilele trecute un preview cu privire la noul ritm ce-l va face consacrat sub un nou nume. Deși produatorul a trecut prin mai multe povești și...…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- Katy Perry a anunțat ca și-ar dori sa rescrie primul ei hit, piesa “I kissed a girl” daca ar fi lansata acum, tocmai pentru a incerca sa diminueze stereotipurile pe care oamenii din zilele noastre le au. Intr-un interviu cantareața susține ca societatea s-a schimbat dupa lansarea piesei in 2008. “Chiar…

- Un barbat a fost arestat in Orlando, in timpul turneului Lanei del Rey pentru urmarire și tentativa de rapire. Lana Del Rey le-a mulțumit fanilor de pe rețelele de socializare pentru momente in care au fost virtual alaturi de ea. “Hei copii. Ma simt bine, mulțumesc pentru mesaje.” Michael Hunt postase…

- Artiștii adora sa-i surprinda pe cei ce i-au inspirat in a deveni vedete și a-și urma visele. O astfel de surpriza i-a pregatit și Adele celebrei cantarețe Dolly Parton. Modul unic prin care Adele și-a aratat respectul fața de celebra cantareața a fost prin a se imbraca in stilul vestimentar specific…

- A II-a ediție a TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 martie, 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor Alba Iulia. Cea de-a II-a ediție a TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 marite, 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Frumusețea conferințelor TEDx este data de abordarea unui subiect de discuție…

- Fiecare zodie are asociate culori/nuante care ii sunt benefice in viata de zi cu zi, ii pun in evidenta personalitatea sau, pur si simplu, ii poarta noroc. Pornind de la acest principiu, pot fi identificate si cateva culori de rujuri care s-ar potrivi perfect fiecarei zodii in parte. Femeia Berbec –…

- Ei bine da, ne-am intors! Știm ca ți-a fost dor de Vvlog, așa ca pentru primul episod de anul asta avem numai momente unul și unul. Și ca sa nu spui ca ne ținem de farse, te luam tare inca de la inceput cu faza in Shurubel ne-a dat ”șoc” cu vestea ca s-a logodit.... View Article

- Eminem revine pe primul loc in clasamentul Official Singles Chart Top 100 din Marea Britanie. Rapperul a dat lovitura cu single-ul ”River”, un featuring cu Ed Sheeran! Piesa lui Eminem a furat primul loc chiar de la britanicul Ed Sheeran care se afla de 6 saptamani pe primul loc cu super hitul ”Perfect”.…

- Ziua de 9 iunie 2011 a fost una pe care Shurubel și Ionuț nu o vor uita niciodata: este ziua in care baieții porneau pe lungul drum al internetului cu proiectul lor, pornit din pasiune, 10lucruri. Primul episod din 10lucruri se numește “10 lucruri de stiut la prima intalnire” și ne-am gandit ca ți-ar…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Bunul-simț exagerat al unei batrane din Cahul, Republica Moldova (exact la granița cu Romania), s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Batranica a vrut sa cumpere ceva dintr-o benzinarie și, literalmente, și-a lasat pantofii la intrarea in magazin. Postarea strans in doar cateva ore mii…

- Speram ca Zayn sa nu regrete și sa nu se trezeasca peste cațiva ani ca are nevoie de un cover-up mare… Știrea asta a lasat cu gura cascata o galagie de fani. Vineri, atunci cand și-a sarbatorit ziua de naștere (a implinit 25 de ani), Zayn a dezvaluit o mare schimbare pe pieptul lui. Un... View Article

- Pentru Selena Gomez, 2017 a fost un an cu “ups and downs”, cu hit-uri noi și o revenire dupa un transplant de rinichi, cu o desparțire și o revenire la o dragoste mai veche. Selena s-a desparțit de The Weeknd pe finalul anului și s-a intors la Justin Bieber. Insa nu toata lumea e fericita... View Article

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- Cantareața Pink a anunțat ca va interpreta imnul național al Statelor Unite ale Americii in deschiderea Super Bowl. Cel mai așteptat meci de fotbal american al anului va avea loc anul acesta la U.S. Bank Stadium, Minnesota, echipele finaliste urmand a fi stabilite. The Super Bowl Half-Time Show, unul…

- Am avut parte de cel mai “piele de gaina” moment in prima ediție Virgin Tonic din 2018. Vestit pentru viața lui de burlac și nopțile petrecute pe la petreceri, omul nostru Shurubel ne-a anunțat ca se insoara. Andrei ne-a povestit cum in vacanța de sarbatori petrecuta in Malaga, a cerut-o in casatorie…

- Daca nu iți mai aduci aminte ce faceai de revelion prin 2007-2008, ei bine, n-avem cum sa iți aducem noi aminte. In schimb, iți putem reimprospata memoria muzicala cu piesele pe care dansai atunci. Am pregatit prima lista din 2018. Enjoy! Basshunter – Now You’re Gone Single lansat in 2007 de DJ-ul suedez…

- 2017 a fost an de doliu pentu regele comediei romanesti. Lui Alexandru Arsinel (78 de ani) i-au disparut zambetul si verva de odinioara din cauza necazurilor. Sotia sa, Marilena, este imobilizata intr-un scaun cu rotile, dupa ce in toamna lui 2016 a cazut pe scari, el a suferit recent un infarct, in…