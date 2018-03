Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e un zvon venirea Spotify in Romania! Este oficial! Reprezentanții Spotify au transmis Virgin Radio Romania ca incepand de azi vor fi prezenți oficial și in țara ”pentru a oferi o experiența muzicala revoluționara, complet unica, ce poate fi personalizata in detaliu in funcție de preferințele…

- Noi am vrut sa facem un ascultator dublu fericit in dimineața asta la Virgin Tonic și la ora 9.30 am dublat premiul la #CSAUD. Am hotarat sa dam nu 5.000, ci 10.000 de euro la concurs. Am cautat un raspuns corect, dar am primit 3 raspunsuri greșite, așa ca #CSAUD continua in formula cu premiul... View…

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- Tu ți-ai imaginat vreodata cum ar fi sa fii trezit la 6 de o pacaleala? Ionuț i-a facut o propunere super amuzanta lui Cristian Robe, iar reacția lui a fost suuper amuzanta și o poți asculta mai jos! Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct la Virgin Radio Romania, poti alege cine... View Article

- Vineri, dupa o zi și cateva ore de vot pe virginradio.ro, am gasit Cea Mai Nervoasa Mama de #AngryMomsDay! Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere. Dupa ce le-am lasat sa intre in camera de destresare, unde...…

- La mulți ani, mama! La mulți ani, fetelor!Azi nu este doar Ziua Internaționala a Femeii, 8 martie este și #AngryMomsDay, adica ziua in care vedem cum destresam impreuna cea mai tensionata mama cu un premiu de 1.000EURO. Acum a sosit momentul ca tu sa decizi cine va caștiga premiul de 1.000EURO la Virgin…

- Suntem aproape gata sa va prezentam cele 3 clipuri cu cele 3 mame care au participat la #AngryMomsDay. Astazi la Virgin Tonic a venit Maria, impreuna cu soțul ei și cei doi copii (baieți). Din moment ce are acasa 3 baieți, va dați seama cat de mult trebuie Maria sa-și stapaneasca nervii. Așa ca in...…

- Se numește Dana Paris și locuiește in Pitești (dar ne-a zis ca ar fi preferat sa o cheme Dana Pitești și sa locuiasca in Paris), iar in dimineața asta la Virgin Tonic a venit sa-și revendice sesiunea de destructoterapie (da, terapia prin distrugere). Dana are doua fete și locuiește inca cu cea mica,…

- A fost o saptamana plina de emoții și de adrenalina la Virgin Radio Romania. Matinalii Virgin Tonic au provocat-o pe Andreea Remețan sa incerce sa-și țina pulsul sub 120 bpm ca sa-i permita sa faca concursul și in cadrul programului ei. Andreea a trecut prin mai multe probe care i-au intins nervii la…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- O noua intrebare boom la Virgin Radio Romania a iesit pe gura colegului Andrei Niculae. Ce te face sa iti pierzi controlul? Asta e intrebarea, iar pe whatsapp la 0734.666.000 au venit o gramada de mesaje, printre care si urmatoarele: Alexandra București: Atunci cand oamenii din jurul meu nu sunt eficienți…

- Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...…

- Laura a fost azi in studioul Virgin Tonic pentru #RadioTinder, iar dupa ce a dat de foarte multe ori swipe left, George din București a convins-o, in cele din urma, sa dea swipe right. Urmeaza un date interesant! Bogdan, Ionuț și Shurubel au luat-o la intrebari pe Laura și au aflat 5 lucruri despre…

- Laura Matei este la Radio Tinder, marți, pentru a-și cauta cel mai bun match pentru 14 februarie. Un doctor deosebit, la 1,60m, cu un zambet larg, Laura a scapat de emoții de cum a intrat in studioul Virgin Tonic. Ne-a spus ca nimeni pana acum nu și-a dat seama daca ochii ei sunt verzi sau... View Article

- Inna a venit, luni, in Virgin Tonic ca sa ne ajute ca prima participanta la #RadioTinder, Brandușa, sa-și gaseasca cel mai bun match pentru 14 februarie. Cat am stat la povești cu Inna și Brandușa am descoperit ca intre un artist internațional și un fan sunt zero diferențe, mai ales atunci cand vine…

- A dansat, a cantat și ne-a aratat care este playlistul ei de pe telefon cu piesele pe care le asculta in heavy rotation. Alina Eremia este cu noi in maratonul on air pe care il face Andrei Niculae azi la Virgin Radio Romania. Pe langa timpul petrecut la microfonul Virgin Radio Romania, Andrei a strans...…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- O noua intrebare cu un sens wild a fost pusa astazi de catre Andrei Niculae, iar mesajele pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania au venit unul dupa celalalt imediat! Ce ti-ar place sa ai la micul dejun, daca ai putea sa ai orice? Asta a fost intrebarea, iar noi am facut o selectie de raspunsuri: Victoria...…

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- Nici o zi fara o intrebare din partea lui Andrei Niculae la Virgin Radio Romania! Astazi intrebarea boom s-a raspandit pe tot mapamondul, iar raspunsurile primite pe whatsapp la 0734.666.000 nu au incetat sa apara! In ce oras sau tara ti-ar fi placut sa te nasti daca nu erai din Romania? Lavinia – Bucuresti:…

- Finala Australian Open 2018 dintre Simona Halep – Caroline Wozniacki se joaca sambata, la ora 10:30. Daca ești in București, te așteptam alaturi de echipa Virgin Tonic sa vezi meciul pe un ecran uriaș. Hai sa o susținem impreuna pe Simona Halep! Ar putea fi primul turneu Grand Slam caștigat de Simona…

- Sambata, 27 ianuarie, va fi ziua in care se scrie istoria! Ar putea fi primul turneu Grand Slam caștigat de Simona Halep și un uriaș prilej de bucurie pentru toți romanii. Tocmai de asta ne-am gandit ca Simona are acum cea mai mare nevoie de susținerea noastra. Virgin Radio Romania și Eurosport te invita…

- Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la... View Article

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Ne-ai dat Like pe Facebook? Mulțumim! Daca suntem prieteni, sa ne asiguram ca ne și vedem! Ca sa te asiguri ca și vezi ce postam, dupa toate schimbarile facute de Facebook, pana acum, ar mai fi necesar un mic pas din partea ta ca sa nu pierzi nimic important de pe pagina de Facebook Virgin... View Article

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- Nici nu a inceput anul bine și Andrei Niculae a inceput cu intrebarile și dilemele zilnice pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania. Așa ca s-a pus pe treaba și s-a gandit la cea mai simpla intrebare. Ce iți place? Avem mai jos și o mica selecție din cele mai simpatice raspunsuri: Sunt Ioana si imi plac…

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Daca vrei sa afli ce zi e azi, da-i un play aici, sa asculți ce s-a vorbit in dimineața asta la Virgin Tonic: Daca nu vrei sa asculți, poți sa citești articolul de mai jos :)) : Ziua Apreciaza Plantele din Casa Ziua Ciocolatei Amarui Ziua Oamenilor Ciudați Ziua Fii mai Eco La mulți... View Article

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- Am avut parte de cel mai “piele de gaina” moment in prima ediție Virgin Tonic din 2018. Vestit pentru viața lui de burlac și nopțile petrecute pe la petreceri, omul nostru Shurubel ne-a anunțat ca se insoara. Andrei ne-a povestit cum in vacanța de sarbatori petrecuta in Malaga, a cerut-o in casatorie…

- De luni, fii cu ochii pe site-ul Virgin Radio Romania și cu urechile pe frecvențele Virgin Radio Romania! Imparțim cu tine cel mai mare tort virtual din lume iar daca prinzi o felie, navigand prin paginile virginradio.ro, ai șansa sa caștigi simplu un iPhone X sau unul dintre cele 100 de cadouri surpriza…

- In prima zi din 2018, Virgin Radio Romania iți prezinta care au fost cele mai apreciate și difuzate piese in 2017 in VIRGIN HOT 100 TRACKS 2017 1 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This 2 Sia Never Give Up 3 Imagine Dragons Believer 4 Armin Van Buuren ft. Olaf Blackwood I Need... View…

- Virgin Radio Romania aduna cele mai apreciate și difuzate piese pop&electro in clasamentul anului 2017. Te așteapta un program maraton pe 1 ianuarie 2018, de la ora 12:00 pana a doua zi la ora 06:00. VIRGIN HOT 100 TRACKS 2017 adunca pe langa cele mai bune 100 de piese din 2017 și informații despre…

- Nu te opri din visat! Anul acesta, la Virgin Radio Romania te-am incurajat sa-ți marturisești visurile și sa le urmezi. Așa am aflat o mulțime de povești frumoase și am descoperit oameni care nu cred ca exista vreo limita care sa nu poata fi depașita. Visele sunt ceea ce ne definesc. Tu cine alegi sa...…

- Da, s-a intamplat! A fost chiar unul dintre cele mai amuzante momente la Virgin Tonic in 2017. Un #wakeupcall facut intr-una dintre diminețile noaste la Virgin Radio Romania ne-a lasat cu gura cascata. S-a intamplat cand Ionuț a incercat sa o trezeasca pe Iulia, care era extenuata și iritata dupa ce…

- Daniel din Targu-Jiu are un vis mare, mare de tot: sa ajunga pilot de raliu. Ne-a scris, am citit și am vrut sa-l ajutam sa-și indeplineasca visul, așa ca Bogdan a mers cu el la Academia Titi Aur, unde a petrecut o zi intreaga pe circuit. Chiar daca nu poți sa simți mirosul de cauciuc incins,... View…

- Cum arata un TAKEOVER facut ca la carte? Urmeaza sa vedeți. Ieri dimineața la Virgin Tonic INNA a pus stapanire pe cladire. A venit din proprie inițiativa urmata de o gașca de dansatori și cateva boxe, a fentat paza și a cantat de a rasunat toata cladirea. Apoi a dat buzna peste noi in studioul...…

- Odata cu scandalul PMB – Uber și cu intenția Primarului General Gabriela Firea de a interzice in București serviciile de car-sharing de tipul Uber și Taxify, ne-am adus aminte de un moment din Virgin Tonic din primavara. Atunci, Bogdan, Shurubel și Ionuț și-au propus a impace un șofer de taxi cu un…

- In dimineața asta am avut parte de o super surpriza din partea INNEI. Ea a dat buzna peste noi in studioul Virgin Tonic, cantand piesa care da titlul noului sau album, ”Nirvana”! INNA a fentat paza și a intrat cu toata gașca pentru un moment ”boom”. Bogdan, Ionuț și Shurubel erau in mijlocul unei discuții…

- Delia Rus a visat sa cante la radio, iar noi i-am indeplinit visul saptamana trecuta, in direct, la Virgin Tonic. Imediat dupa asta, Delia a lansat un cover modern al piesei Baby It’s Cold Outside de la Frank Loesser. “In ciuda oricarui om care m-ar contrazice, ‘Baby, It’s Cold Outside‘ este o piesa…

- Dave Mateo și Wyatt Bray, rockstarurile fenomenului de Kendama au venit in dimineața asta in Virgin Tonic ca sa ne invețe cateva dintre schemele cu care au cucerit lumea. Tot de la ei am aflat ca nu trebuie sa fii puști ca sa te distrezi cu jucaria asta. Wyatt Bray are 22 de ani și a... View Article

- Zalan ne-a scris pe virginradio.ro/daretodream cat de mare fan A State of Trance este și s-a declarat fanul no.1 al lui lui Armin van Buuren. Doar ca atunci cand a intrat in direct nici nu-i trecea prin minte ce-i pregatește Virgin Radio Romania… Dupa ce l-am susprins in direct la Virgin Tonic, am combinat…

- Joi, Virgin Sessions se muta in magazinul LIDL Caramfil iar de la ora 19:00 te așteptam cu muzica live și multe surprize. Pregatește-te sa fii surprins! Cristi Stanciu și Marc Rayen aduc beaturile live și te ajuta sa-ți faci cumparaturile pe muzica Virgin Radio Romania. LIDL spune ca “Meriți sa fii…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Continuam sa indeplinim visuri la Virgin Radio, iar in dimineața asta la Virgin Tonic am mai facut-o o data. Delia Rus ne-a scris ca-și dorește sa cante pentru prima data la radio, intr-o dimineața. De cand i-am citit mesajul ne-a venit instant ideea: o aducem la Virgin Tonic. Delia a visat sa poata…