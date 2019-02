Stiri pe aceeasi tema

- ​Începând din aceasta saptamâna, aplicația YouTube Kids este disponibila în România. Noua platforma reunește video-uri pentru copii, iar adulților le ofera instrumente prin care sa selecteze canalele disponibile și sa limiteze timpul de vizionare pentru cei mici.Citeste…

- Fostul premier Dacian Cioloș a admis ca este posibil sa renunțe la mandatul de europarlamentar, in cazul in care il va obține in urma alegerilor, dar și ca ar putea sa il duca la capat, insistand insa ca nu va pleca din Romania, iar candidatura sa este pentru a ajuta PLUS. Cioloș: O decizie privind…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian scrie, pe Facebook, despre cine ar putea protesta in Romania - "susținatori revoltați ai unor revendicari de natura economica". El susține ca "statisticile arata ca doua treimi dintre romani spun ca ne indreptam intr-o directie gresita, numai ca pietele publice…

- Efectele nocive pentru bursa din Romania, provocate de proiectul de OUG, au intervenit imediat dupa ce aceste masuri au fost anunțate, scaderile masive din ședința de tranzacționare din data de 19 decembrie 2018 fiind fara precedent dupa Marea Criza din 2007-2008, se arata intr-un comunicat de presa…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, marți seara, intrebat despre o Ordonanța amnistie și grațiere, la o dezbatere cu tinerii, ca este o catastrofa și ca nu a existat niciodata așa ceva in Romania, nici macar pe vremea comuniștilor. "Daca a dat Ceaușescu decret de grațiere a fost sa arate ca este marinimos,…

- PATRES - Organizația Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania iși exprima ingrijorarea fața de deciziile autoritaților romane cu privire la viitorul energiei din surse regenerabile in Romania. Conform Strategiei pe termen lung de decarbonare a economiei UE pana in 2050,…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, in parteneriat cu Imobiliare.ro, a realizat un studiu despre piața imobiliara, care evidențiaza cele mai importante tendințe și provocari din 2018, precum și perspectivele anului viitor,…

- O ferma medie din Romania are o productivitate orara a muncii (PPS/ora) de circa 9,5, cu 31,5% sub nivelul de 12,5 din Polonia, de aproape 4 ori sub cea de 37 in Ungaria și de 2,4 ori sub cea de 23 in Uniunea Europeana (UE), reiese din calculele Bancii Naționale a Romaniei (BNR).