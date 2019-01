Vineri, grupul german a anuntat ca pana in 2020 va investi 870 de milioane de euro (985 de milioane de dolari) pentru a dezvolta componente pentru vehiculele electrice, potrivit Agerpres. Statiile de reincarcare pentru vehiculele electrice vor fi produse la fabrica din Hanovra, unde in prezent se fac motoare si piese turnate. Primele statii mobile de reincarcare vor fi infiintate anul acesta in orasul natal al VW - Wolfsburg - iar proiectul va fi extins si in alte orase in 2020. Pana in 2023, grupul Volkswagen vrea sa investeasca peste 11 miliarde de euro in vehicule electrice si autonome,…